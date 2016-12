Secondo un recente report le aziende italiane puntano sempre più sul cloud computing. Vediamo perchè e come.

E’ la vera e propria rivoluzione del mondo informatico, è un nuovo modello di business che permette a imprese e aziende, italiane e del mondo, di ripensare i propri processi produttivi e i modelli organizzativi per essere più competitive e risparmiare: è la cosiddetta ‘nuvola’, Cloud Computing, che ormai rappresenta il futuro del business. Le nuove soluzioni cloud permettono una migliore gestione di dati e operazioni d’azienda, assicurando, tra l’altro, costi decisamente ridotti. E sembra che questa tendenza al cloud stia prendendo sempre più piede nel nostro Paese.



Le aziende italiane puntano, infatti, sempre più sul Cloud Computing, pronte ad investire ben 660 milioni di euro entro due anni. Questa cifra, decisamente considerevole, riguarderà soprattutto gli investimenti in software, piattaforme e infrastrutture accessibili attraverso il cloud computing e ben sei imprese su dieci hanno in cantiere progetti di cloud computing. Questo è quanto emerso dal report di Nextvalue, che include un'indagine tra i responsabili dei settori di information tecnology che partecipano al network europeo Cionet, una rete sociale online che riunisce aziende con un budget it superiore ai due milioni di euro.



I settori strategici delle imprese italiane sono quattro: tecnologie per l'accesso in mobilità, business intelligence, virtualizzazione, cloud computing. Secondo la ricerca, nei prossimi dodici mesi gli investimenti cloud in Italia si rivolgeranno soprattutto nell'area delle piattaforme informatiche (paas), dei servizi software accessibili attraverso internet (saas), business processes (Bpaas) e virtualizzazione delle risorse (server, desktop, storage).

Il 60% degli interventi non supererà una spesa di 250mila euro. Secondo il report, ben il 61% delle imprese italiane crede assolutamente nelle potenzialità del cloud in azienda ma di questo 61%, il 69% ha dichiarato che valuta il cloud in via sperimentale per aree specifiche, mentre un buon 5% ha già definito strategie e budget per un utilizzo esteso per i prossimi 12 mesi. Chi invece non pensa di adottare soluzioni cloud, teme rischi di compliance (sicurezza e privacy insieme coprono il 67% delle motivazioni) e l’immaturità dell’offerta e dei fornitori.



Considerando che il cloud, nelle sue varie forme, ibrido (51%), privato (31%) e pubblico (5%), è ritenuto strategico dai vertici aziendali solo nell’11% dei casi e che nei prossimi tre anni la percezione del cloud dovrebbe crescere significativamente di importanza fino a trasformare l’intera IT aziendale, ai Cio è riservato un’opportunità interessante per riaffermare il proprio ruolo e promuovere maggiormente la funzione dell’IT in azienda: oggi, secondo Nextvalue, l’85% di progetti cloud viene promosso in ambito IT, mentre solo il 15% è spinto da figure di business.



Sempre secondo il report, ciò che spinge le aziende a optare per le soluzioni cloud computing è il supporto di singole problematiche (75%) o la trasformazione dell'intera filiera di information technology (16%). La tendenza alll’adozione del cloud è ben accolta da tutti, considerando che, in quanto a sviluppo tecnologico, l’Italia spesso si pone fanalino di coda rispetto ad altri Paesi europei.



La realtà italiana vede alcune multinazionali, italiane, già all'avanguardia rispetto ai vendor in progetti di cloud computing, come ha osservato Alfredo Gatti, managing partner di Nextvalue, la diffusione della nuvola informatica sviluppata soprattutto nella pubblica amministrazione locale e tra le microaziende, grazie anche all'esperienza di utenti su internet che usano applicazioni per scrivere testi, fare calcoli, progettare presentazioni, per esempio Google Docs, ma una forte crescita in prospettiva che sarà capace di registrare un vero e proprio boom a tutti i livelli.