Vediamo come si sta evolvendo e quali sono le migliori aziende del mercato mondiale dei servizi IT.

Torna a crescere il mercato dei servizi IT del 3,1%, nel 2010 con Big Blue ancora saldo in prima posizione. Bene anche l’India. A comunicare i nuovi dati è Gartner, che evidenzia un ritorno al segno positivo del mercato e che sottolinea come nonostante gli effetti della recessione globale del 2008 e 2009 siano ancora presenti, il mercato mondiale dei servizi IT è riuscito a invertire marcia nel 2010, dopo aver perso il 5,1% di valore nel 2009.



Tra i migliori fornitori di servizi IT spiccano IBM, che ha mantenuto la sua posizione di leader in questo settore, nel 2010 Big Blue ha incrementato il suo giro d’affari nei servizi IT del 2,6%, facendo segnare ricavi per 56,4 miliardi di dollari; seguito da HP, in seconda posizione, nonostante abbia fatto registrare la crescita più contenuta, solo lo 0,3%.



Medaglia di bronzo a Fujitsu, cresciuta nel 2010 del 3,5%, portando il suo giro d’affari a 24,1 miliardi di dollari. Accenture, invece, è stata la realtà occidentale di questo settore cresciuta di più tra le prime dieci, facendo registrare un ottimo (visti i tempi) +6,1%, per un totale di 22,2 miliardi di dollari.

Il 20% di mercato che queste aziende si contendono, secondo l'analisi di Gartner, evidenzia una grande frammentazione del settore IT, sottolineata da dati interessanti, come l'enorme crescita dei fornitori che hanno sede in India (+18,9%) e che riescono si sono ritagliati uno spazio di mercato del 5,5% in cui potersi muovere.



Da un punto di vista settoriale, la pubblica amministrazione è il comparto verticale cresciuto meno nel 2010, insieme a quello dell’education, entrambi con l’1,6%, mentre tra le categorie di servizi, il supporto software è stata quella che è cresciuta di più nel 2010, segnando un +6,6%. Meglio delle aspettative l’andamento di consulenza e servizi di system integration, mentre non sono state ottime le performance di aree come la gestione dei processi e il supporto hardware.