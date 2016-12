Già entro il 2036 è previsto il sorpasso dei Paesi Emergenti nei confronti dei Paesi del G7. Analizziamone le principali cause e significati.

Investire su giovani, università e informatica: sono queste le mosse strategiche dei Paesi Emergenti pronti a superare le potenze dei paesi più sviluppati appartenenti al G7 ed a crescere inarrestabili. Le previsioni sui tempi del sorpasso prevedevano tempi molto lunghi ma, complice la crisi economica mondiale che ha messo in ginocchio le potenze, Cina, Brasile, India Russia, Turchia, Indonesia e Messico sono già pronti a scalzare i ricchi, Usa in prima fila.



A rivelare questo nuovo scenario che presto di profilerà è stato uno studio di PricewaterhouseCoopers, società di consulenza, che ha dimostrato come le economie dei cosiddetti E7 (Cina, India, Brasile, Russia, Indonesia, Turchia e Messico) supererà quella dei Paesi del G7 (Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia ed Italia) entro il 2036. Lo studio effettuato riguarda il valore congiunto delle attività bancarie dei paesi emergenti anche in relazione alla possibile spinta del prodotto interno lordo nazionale.



Ciò che sorprende è che secondo le previsioni di qualche tempo fa del medesimo studio di Pwc, il sorpasso sarebbe dovuto avvenire nel 2046. In testa al successo ci sarà la Cina che supererà gli Stati Uniti come principale economia mondiale già nel 2023, con venti anni di anticipo rispetto alle previsioni precedenti. In anticipo anche il sorpasso dell’India sul Giappone che avverrà entro il 2035. Secondo le previsioni, la Cina cresce in modo esponenziale rispetto alle vecchie economie e oggi gode di una solidità che la vede porto sicuro rispetto alle vecchie Economie che stanno perdendo colpi.

Grazie all’impegno nei confronti della stabilità, la Cina è infatti riuscita ad evitare i danni della crisi del 2008-2009, ha assunto un ruolo importante nella lotta all’inflazione, alle bolle speculative e ai prestiti, più di 30 anni di riforma hanno sbloccato il suo dinamismo economico, e le riforme implementate su imprese e mercati finanziari sono state fondamentali e hanno dato il via ad una serie di nuove riforme imminenti.



La Cina moderna, inoltre, come i suoi ‘colleghi’ Emergenti, attira investimenti che forniscono accesso alle tecnologie moderne e ai sistemi di gestione e rappresentano un catalizzatore per lo sviluppo economico, inoltre, ha investito molto nella formazione del capitale umano e, per quanto riguarda l'innovazione, ha compiuto grandissimi passi in avanti fra richieste di brevetti e novità negli ambiti dell’informatica, della biotecnologia, dell’energia rinnovabile, materiali e combustibili alternativi.



Lo studio di PWC si occupa anche di stabilire il primato mondiale in termini di PIL che si avrà nei prossimi anni e che stabilisce che dal 2050 la probabile prima economia mondiale sarà l’India e non la Cina, in quanto quest’ ultima tra qualche anno sarà penalizzata dall’elevata età media della popolazione. A sostenere la crescita dei Paesi cosiddetti Emergenti sarà, dunque, una maggiore apertura alla modernizzazione, all’innovazione e alla ricerca. Sono questi, infatti, i fattori che oggi più che mai dominano la società e la politica dei Paesi in forte crescita: le loro università si aprono e investono moltissimo nella ricerca, gli ingegneri civili brasiliani, per esempio, affrontano temi sempre più complessi e i softwaristi indiani programmi sempre più avanzati.



Tutto il contrario di ciò che accade nella nostra Italia, sempre fanalino di coda quando si analizza dal punto di vista della ricerca e dell’investimento nei giovani. Senza considerare gli scarsi risultati ottenuti nell’informatica: ciò che, infatti, non si considera è che,nonostante i costi leggermente ali, valutare l’impatto di un determinato programma, di lavoro su un’organizzazione o una mansione significa calcolare la sua convenienza in termini di efficienza offerta e costi ammortizzati.