Per uscire della crisi dei servizi IT la soluzione potrebbe essere il Cloud Computing. Analisi situazione italiana ed europea.

I servizi IT sono crollati in tutto il mondo: non solo in Italia, dunque, dove i dati dell’ultimo trimestre sono risultati piuttosto negativi in tutti i settori e dove le previsioni non sono certo rosee, ma in tutti i Paesi, europei soprattutto. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Sirmi, società di consulenza e ricerca di mercato, relativi al secondo trimestre del 2011, rispetto allo stesso periodo del 2010, l’IT è in calo dell’3,8%, non va meglio per l’hardware, le telecomunicazioni e la telefonia mobile, uno dei pochi settori a rimanere che sembrava aver resistito alla crisi e che ora registra, invece, un balzo all’indietro. E sembra che le previsioni per il futuro siano anche peggiori.



Peggio va soprattutto per l’IT che chiude il secondo trimestre a 5,064 miliardi di euro, in flessione del 3,8% anno su anno; il segmento hardware segna un crollo del 5,9%, seguito dal pesante calo del -5,2% di Servizi di Sviluppo; il segmento software registra una lieve crescita dello 0.9%, mentre le tlc chiudono il secondo trimestre con un calo totale della spesa di quasi 1%. L’arretramento più forte si avverte soprattutto sul mercato dei PC nel secondo semestre dell’anno.



A trainare la ripresa potrebbero essere le nuove soluzioni di cloud computing. Gli investimenti nel cloud possono generare, infatti, da parte delle imprese grossi profitti ed essere il punto di ripartenza in tutto il mondo, e in particolare in Italia. Il cloud, infatti, secondo le stime, dovrebbe garantire 456mila nuovi posti di lavoro da qui entro il 2015, arrivando a generare un giro d’affari, che riguarderà tutti i settori, pari a 150 miliardi di euro, secondo il Cloud Dividend Report 2011 pubblicato dal Centre for Economics & Business Research (CEBR).

L’Italia, infatti, fa parte dei cinque principali Paesi europei presi in esame dal CEBR nel suo studio, insieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito dove il cloud sembra poter risollevare le sorti del settore ICT e dell’andamento economico in generale. Il cloud computing, secondo le più recenti proiezioni di mercato, è destinato a diventare, infatti, il principale vettore d'innovazione del settore IT e, secondo lo studio, che ha preso in esame i modelli di cloud computing pubblico, privato e ibrido, questa tecnologia giocherà un ruolo strategico nella ripresa economica in Europa, soprattutto in rapporto alla minaccia crescente dalle economie emergenti, caratterizzate da elevati livelli di competitività.



A testimoniare la crescente importanza del cloud l'investimento, per esempio, da 24 milioni di dollari di Intel in sette società produttrici di software che si occupano di prodotti per servizi cloud-based. L'investimento è stato stanziato dalla divisione Intel Capital e le destinatarie sono DynamicOps per sistemi di vendita automatizzata tramite cloud, il provider di software gestionali enLighted, quello di analisi in tempo reale Guavus, IP Commerce e Swrve New Media.



Anche IBM ha investito nel cloud, stanziando ben un miliardo di dollari per aiutare le piccole e medie imprese nell’adottare le soluzioni avanzate nelle aree della business analytics e del cloud computing, promovendo l’innovazione e la crescita economica e rendendo più accessibile il credito alle PMI, tramite la Ibm Global Financing, che offre soluzioni di leasing e finanziamenti semplici e flessibili.