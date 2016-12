Green Economy

Vediamo quali sono le caratteristiche principali che un computer deve avere per essere considerato eco compatibile.

La tecnologia sta volgendo sempre più il suo sguardo al mondo verde, protagonista ormai di un mercato che ha sviluppato nel corso degli ultimi anni tecniche di progettazione e di realizzazione di PC, monitor, stampanti e dispositivi di archiviazione capaci di fornire efficienza energetica e di limitare l’impatto ambientale. Persino agendo sui linguaggi di programmazione. Ma bisogna fare ancora molta strada da per raggiungere un modello di mercato ecologicamente sostenibile, parte della quale spetta anche al consumatore, troppo preso da prestazioni, funzionalità e potenza, e poco attento alle caratteristiche che rendono un computer eco-friendly.



Claudio Leonardi su La Stampa ha tracciato un identikit delle principali caratteristiche che dovrebbero far parte di un computer perché sia eco. Per esser definito tale, un computer dovrebbe assicurare bassi consumi, non dovrebbe contenere elementi tossici ed inquinanti, e garantire un ciclo di vita il più lungo possibile.

Al momento dell’acquisto di un Pc sarebbe bene, dunque, sceglierlo seguendo soluzioni che sposano la filosofia Green IT. Esistono già etichette e standard che classificano come più o meno ecologico un pc, ma non sono conosciute dal grande pubblico. Sarebbe ben anche informarsi sui materiali impiegati dai produttori e non lasciare i dispositivi in standby. Secondo uno studio dell'Istituto Federale Tedesco per la Ricerca e il test dei Materiali, l'uso di apparecchi elettrici che in stand-by si spengono completamente permetterebbe di risparmiare circa 35 TWh (Terawatt/ora). Potrebbe sembrar strano ma i monitor possono consumare, anche da spenti, da 1 a 6 watt.



Tra i produttori che propongono pc ecologici spicca Fujitsu Siemens,che con i modelli della serie Scenic View assicura, anche in pausa, l’interruzione dell’alimentazione che può essere poi riavviata da un piccolo impulso elettrico, che si attiva quando il pc manda il segnale video. Buona anche la serie Lifebook, tra cui il Lifebook P701 e il Lifebook S751, dotati di adattatore AC 0-Watt che non consuma energia quando il sistema è spento.

