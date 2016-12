Green Economy

La Chevrolet Volt ottiene il premio di miglior auto ecologica a parimerito con la Nissan Leaf. Vediamo quali sono le caratteristiche della nuova Volt.

Dopo il premio di auto migliore dell’anno andato alla Nissan Leaf, la Chevrolet Volt 2011 ha ricevuto il Top Safety Pick dallo U.S. Insurance Institute for Highway Safety (IIHS - Istituto delle Assicurazioni Americano per la Sicurezza Stradale), ottenendo il punteggio buono in quattro tipi di crash test e grazie alla presenza del controllo elettronico della stabilità (ESP) che permette di evitare incidenti.



Lo IIHS esamina i veicoli per stabilire il livello di protezione dei passeggeri mediante crash test frontali e laterali, un test di ribaltamento e tamponamenti simulati per valutare la protezione del collo garantita da sedili e poggiatesta. “Il riconoscimento dello IIHS sottolinea ancora una volta come Volt sia una vettura sicura e pratica, che può essere l'unica automobile in famiglia senza compromessi”.

Ma i riconoscimenti per la Volt non sono terminati perché è stata decretata anche migliore auto ecologica 2011, insieme alla Leaf.









