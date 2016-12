Green Economy

Diverse aziende stanno già passando a fonti alternative di energie rinnovabili per alimentare i data center. Vediamo tre casi reali nello specifico.

Il primo esempio è rappresentato dal North County Transit District (NCTD) di San Diego, California, dove si è optato per l’energia solare. Il data center dell’organizzazione è relativamente piccolo, ma sufficientemente grande per consentire all’agenzia di servire circa 12 milioni di utenti dei trasporti pubblici all’anno, elaborando tutti i sistemi di bigliettistica e i filmati provenienti dalle videocamere di sicurezza installati nelle stazioni di transito. Angela Miller, CIO di NCTD, afferma che il suo gruppo aveva sentito la necessità di fare una scelta green e diventare più ambientalista.



Così, l’agenzia ha investito 600.000 dollari su un impianto solare da 30 pannelli, più una tecnologia di virtualizzazione per i sistemi server e storage esistenti, e nuovi pod che espellono l’aria calda e aiutano a raffreddare le attrezzature all’interno dei rack. NCTD vende l’energia generata dagli impianti solari all’azienda energetica locale per guadagnare crediti sull’uso della corrente alternata. I pannelli solari non generano energia direttamente per l’edificio ma l’utility locale vende la corrente alternata a NCTD, mentre l’agenzia vende alla utility l’energia solare per un credito del 100% sull’uso del data center.

L’agenzia ha un piano quinquennale per la compensazione di tutta la corrente alternata nell’edificio. Gli analisti lodano gli sforzi come quello di NCTD mettendo però in guardia sul fatto che l’energia solare non è per ogni data center. “Il grado di efficienza che si può ottenere dall’energia solare è dettato dal luogo dove si trova il data center”, sostiene Doug Washburn, analista di Forrester Research. “Se ci si trova in un’area dove il sole splende più di frequente allora si può ottenere un vantaggio da un investimento solare”, motivo per cui il solare non rappresenta una fonte alternativa ben valida per tutti.



Altro esempio è quello dell’ateneo di New York che ha speso circa 12 milioni di dollari per costruire un data center che utilizzi microturbine alimentate da gas naturale realizzate da Capstone Turbine per generare energia presso l’impianto. Le turbine producono circa la metà di un megawatt di energia per il data center dell’università e ulteriori 200 kilowatt per altri usi e riescono ad alimentare anche un edificio adiacente.



Le turbine consentono all’università di avere un impianto di cogenerazione, il che significa che possono aiutare a generare calore e energia per il data center o gli edifici vicini. L’università può inoltre vendere qualsiasi energia ulteriore le turbine generino all’azienda elettrica locale.



Infine, la First National Bank di Omaha ha costruito un data center da 18.000 metri quadri alimentato a celle a combustibile con idrogeno, una delle tecnologie più promettenti per alimentare i data center. “Con le celle a combustibile, abbiamo osservato una affidabilità a sette nove, o circa due o tre secondi di non funzionamento all’anno”, ha spiegato Brenda Dooley, presidente di First National Buildings, sussidiaria bancaria che gestisce beni immobiliari e impianti.

