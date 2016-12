Green Economy

La fiera affronterà molti temi in particolare quello sugli sconvolgimenti causati all'interno del panorama energetico mondiale dallo tsunami nucleare.

Apre i battenti domani, mercoledì 4 maggio 2011, e fino a venerdì 6 maggio, a Verona la 12esima edizione di Solarexpo, mostra internazionale su energie rinnovabili e generazione distribuita, cui prenderanno parte 1.400 espositori (40% esteri) su 11 padiglioni e 70.000 visitatori attesi e il solare termico sarà al centro dell’appuntamento organizzato da Assolterm, in programma il 5 maggio ‘Il tetto che scotta: incentivi e sfide del solare termico al 2020’, dove saranno presentati in anteprima i dati di mercato del solare termico in Italia e la proposta dell’associazione sul conto energia termico.



Gli altri appuntamenti in calendario dedicati al solare termico sono l’investment forum ‘Montenegro paese ecologico e solare termico. Le nuove frontiere dell’investimento a due passi dall’Italia’, organizzato dal ministero dell’Ambiente (4 maggio) e il workshop promosso dalla Fire ‘Le novità e le buone notizie sugli incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili termiche’ (5 maggio). Per la formazione, durante i tre giorni di Solarexpo, è in programma il corso ‘Impianti solari termici di grandi dimensioni, solar cooling e teleriscaldamento solare’, organizzato da Ambiente Italia e Politecnico di Milano. Nel corso dell’evento, tema caldo sarò quello degli sconvolgimenti generati nel panorama energetico mondiale dallo ‘tsunami nucleare’ e dalle tensioni in Nord Africa.

Solarexpo si pone, infatti, come l’opportunità concreta per le energie rinnovabili di candidarsi a un ruolo centrale nei sistemi energetici dei paesi avanzati già all’orizzonte del 2020, e a crescere ancor più nei decenni successivi. Conferma anche quest’anno la sua partecipazione all’evento, Solon, che presenta un ventaglio particolarmente ricco di novità. Con oltre 1 GW di sistemi installati in tutto il mondo, Solon si dice perfettamente capace di realizzare sistemi fotovoltaici innovativi e di elevata qualità, che garantiscono massime prestazioni su qualsiasi tipologia di superficie, sia su tetto che su terreno.



Oltre ad essere uno dei produttori di moduli leader al mondo, grazie ai propri stabilimenti produttivi in Germania, Italia e Stati Uniti che vantano una capacità produttiva annua di 450 MW, Solon ha anche introdotto nel mercato una vasta gamma di sistemi fotovoltaici capaci di soddisfare le richieste più esigenti dei propri clienti, siano questi residenziali, industriali o investitori. Solarexpo 2011 sarà inaugurato dal ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani.

Categoria: Green Economy

