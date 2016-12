Green Economy

Risparmi e vantaggi economici grazie alle energie rinnovabili. Ecco cosa ne pensa un ricercatore del CNR.

Il futuro delle rinnovabili sembra a tratti incerto. Dopo l’approvazione del decreto 2011, arrivato a seguito di disguidi e tensioni fra i ministri, Romani e Prestigiacomo, che lo hanno fortemente voluto e che rimodula somme di incentivi e tetti, si torna a riflettere sui vantaggi che gli incentivi alle rinnovabili portano non solo all’ambiente, che ne guadagna in termini di inquinamento, ma anche al mondo del lavoro e sui guadagni di Comuni, in piccolo, e Stato, in generale.



Un ricercatore del CNR, Francesco Meneguzzo, che lavora all'Ibimet, l'istituto di biometereologia di Firenze, a lavoro sulla dinamica dei mercati elettrici in presenza di fonti rinnovabili, come l'eolico o il solare, ha facilmente spiegato, per quanto riguarda i risparmi che dalle rinnovabili si possono ottenere, che quando si alza il sole o il vento nella rete elettrica affluisce energia, rendendo superfluo il funzionamento di impianti convenzionali. Il fotovoltaico agisce durante il giorno e ha la sua capacità massima nei mesi estivi, proprio quando c'è il picco di domanda di energia elettrica, soprattutto per il funzionamento dei condizionatori e tutto questo produce ovviamente risparmi non indifferenti.

Secondo le stime di Meneguzzo, quest'anno dovrebbero essere erogati circa 3,7 miliardi di incentivi alle energie rinnovabili, per un’industria che sta generando almeno 2 miliardi di euro di entrate fiscali per lo Stato. Ed è proprio lo Stato in questo caso a guadagnarci dalle rinnovabili, grazie alle maggiori entrate fiscali derivanti dalla crescita rapida di un industria avanzata. A seguire ci guadagnano i Comuni e le medie e grandi imprese energivore che, dal taglio dei picchi di prezzo elettrico ottengono benefici consistenti. Le più penalizzate risultano le piccole imprese energivore, che devono pagare la tariffa elettrica piena senza agevolazioni.



Altro vantaggio di maggiori incentivi alle rinnovabili sarebbe l’occupazione. Dai dati economici ed occupazionali del comparto emergono dall'Annual Report Irex (Italian renewable index), presentato da Althesys che da due anni monitora quotidianamente l'industria italiana delle energie rinnovabili, le fonti da energia rinnovabile potrebbero produrre 90mila posti di lavoro aggiuntivi per un valore tra i 28,6 ed i 42,3 miliardi di euro entro il 2020. A deciderne il futuro saranno, poi, le politiche energetiche nazionali ed internazionali e gli incentivi che gli Stati membri adotteranno.

