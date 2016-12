Green Economy

Gli studiosi propongono di usare i metalli liquidi pesanti come vettore di raffreddamento per le centrali nucleari. Si va verso il nucleare di quarta generazione.

L’emergenza nucleare scatenata da quanto accaduto in Giappone alla centrale di Fukushima prima, e alle altre, seppur in misura minore, a seguito del tremendo terremoto, e tsunami, che lo scorso 11 marzo ha distrutto il Paese, ha portato alcuni governi a bloccare i progetti sul nucleare che erano in cantiere, altri a chiudere le centrali di vecchia costruzione e numerosi esperti ad avanzare nuove proposte di energia alternative al nucleare.



A partire dalla possibilità secondo cui potrebbe essere il raffreddamento a piombo liquido usato per proiettare a gran velocità e a lunghissime distanze i sommergibili russi a tracciare il futuro delle centrali elettro-nucleari più sicure di quelle di oggi. Ad annunciare questa possibilità è stato Pietro Agostini, ingegnere nucleare, guida il centro di sperimentazioni e ricerche del Brasiamone, secondo cui il nucleare è indispensabile, nel momento in cui si ha certezza che le riserve di petrolio sono destinate a finire e che anche l’estrazione di carbone procura comunque notevoli danni all'ambiente e alle persone.

Agostini spiega che “un impianto nucleare contiene degli elementi che sono effettivamente pericolosi, che noi dobbiamo individuare e iniziare per quanto possibile a escludere dalla struttura. Lo stesso disastro di Chernobyl è stato provocato dall'incendio della grafite, materiale altamente infiammabile che è stato portato in alto dalle correnti ascensionali trascinandosi i radionuclidi. Ecco perché dobbiamo riuscire a individuare quei vettori termici e quei materiali che ci tutelino da questi episodi.



L'idea che si sta consolidando, intanto, è quella di utilizzare i metalli liquidi pesanti come vettore di raffreddamento, ad esempio il piombo o il sodio, due metalli liquidi, spiega l’ingegnere, che hanno una temperatura di ebollizione molto elevata che consente di risolvere più facilmente i problemi legati all'eccessiva pressurizzazione”. In realtà non si tratterebbe di una novità assoluta, giacchè era usato, ed è in uso tuttora tra i russi, per la realizzazione di sottomarini nucleari.



L’Italia in questo senso sta cercando di guadagnarsi un posto in prima fila nella ricerca sul nucleare di quarta generazione, quello che teoricamente dovrebbe essere più sicuro e cioè proprio quello con reattori con raffreddamento al piombo. Il tutto attraverso un'alleanza scientifica e operativa con l'Ungheria, Paese ponte tra la scienza europea e l'esperienza atomica dei paesi dell'Est.

Green Economy

