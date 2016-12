Green Economy

Quasi tutto il fabbisogno di energia del pianeta verrà coperto dalle energie rinnovabili entro il 2050 secondo le stime dei scienziati dell'IPCC. Ecco tutti i dettagli del report.

Entro il 2050 le energie rinnovabili potrebbero arrivare a coprire circa l’80% del fabbisogno di energia globale. Questo è quanto emerge da un rapporto del gruppo di esperti dell'Onu. Il rapporto ‘Special report on renewable energy sources’ nasce dall’esigenza degli scienziati dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) di fare il punto sull’importanza delle rinnovabili nella lotta ai cambiamenti climatici, soprattutto alla luce degli ultimi risultati: 140 dei 300 gigawatt di nuova capacità elettrica installata tra il 2008 e il 2009 provengono da fonti rinnovabili e un ulteriore aumento previsto per i prossimi anni potrebbe portare a un risparmio cumulativo di CO2 compreso tra 220 e 560 miliardi di tonnellate entro il 2050.



Il Report è il risultato di un’approfondita analisi della letteratura esistente in fatto di rinnovabili e del loro impatto sociale, economico, scientifico, tecnico e ambientale nella lotta al cambiamento climatico. Le conclusioni rivelano che nello scenario più ottimistico, entro il 2050 il 2,5% appena dell'energia prodotta da fonti rinnovabili potrebbe soddisfare fino all'80% del fabbisogno mondiale.

Il che vuol, dire che se sfruttassimo il 2,5% dell'energia che produce la Terra ogni giorno per mezzo del vento (eolico), dell'acqua (idroelettrico), del calore naturale (geotermico), delle biomasse e delle correnti oceaniche, nonché quella che la Terra riceve dal Sole attraverso l'irragiamento (solare), potremmo assicurare sufficiente energia a buona parte del Pianeta.



Le 900 pagine che compongono il documento, risultato del lavoro di 120 ricercatori dell'IPCC, offrono una panoramica dell'attuale situazione energetica mondiale e propongono anche suggerimenti su cosa sarebbe necessario fare affinché gli scenari auspicati possano divenire realtà.

