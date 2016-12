Green Economy

Evento per il confronto e dibattito sui cambiamenti in atto nella mobilità dal punto di vista tecnologico, infrastrutturale e politico per rispettare di più l'ambiente.

Ridurre i consumi e le emissioni inquinanti per favorire una maggiore mobilità sostenibile a tutto vantaggio dell’ambiente. E’ in questa prospettiva che parte la quarta edizione di MoTechEco, il salone della mobilità sostenibile, promosso da Roma Capitale, che si svolge fino a venerdì presso l'Aranciera di San Sisto, sede dell'assessorato all'Ambiente di Roma Capitale.



L’evento si pone come occasione di confronto e dibattito sui cambiamenti in atto nella mobilità dal punto di vista tecnologico, infrastrutturale e politico in un'ottica di maggior rispetto per l'ambiente. Al centro dell'attenzione dei convegni di MoTechEco, in particolar modo, la mobilità elettrica.



Protagonista della manifestazione sarà la francese Renault, che presenterà una gamma completa di veicoli totalmente elettrici, che dovrebbero arrivare sul mercato a partire dalla fine del 2011. Si tratta della berlina familiare Fluence Z.E., del veicolo commerciale Kangoo Z.E., della urbana Twizy e della berlina compatta Zoe.

L’impegno di Renault si svolgerà nel rendere l'auto elettrica una soluzione disponibile, conveniente e allettante per il più ampio numero possibile di automobilisti. In Italia, Renault è impegnata nella collaborazione con le principali amministrazioni comunali e compagnie elettriche, per progetti congiunti per la mobilità a zero emissioni, promuovere i veicoli elettrici e sviluppare le idonee infrastrutture.



In questo ambito rientrano gli accordi da Renault con i due principali operatori energetici in Italia, Enel e A2A, e il progetto pilota in corso nelle città di Milano e Brescia, protagonista del progetto pilota E-MOVING. Saranno presenti all'evento anche alcune università ed enti di ricerca, e importanti aziende che da anni operano nel settore dell’energia e della mobilità sostenibile, come BMW, Mercedes Benz, Bredamenarinibus, Fiat, Ford, Nissan, Opel, Piaggio, Enel, Micro-Vett, Roma Servizi per la Mobilità e Siemens.

Categoria: Green Economy

