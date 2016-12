I modelli del segmento C ed in particolare la Focus conquistano il mercato delle auto aziendali.

Cresce la diffusione nell’ambito dei parchi auto aziendali dei modelli del segmento C, quello delle berline compatte, in cui grande protagonista è la nuova Ford Focus. Terza generazione di una best seller capace di vendere oltre dieci milioni di unità dal lancio del 1998, la Focus si presenta oggi al pubblico, aziendale e non, come il primo prodotto della casa automobilistica, commercializzato sia Europa che in Nord America e basato su un’inedita piattaforma che arriverà a comprendere entro il 2012 almeno dieci modelli su scala mondiale, con una produzione annua pari a due milioni di vetture.



A conquistare è soprattutto il suo valore in termini di comfort, piacere di guida e sicurezza che, tra le principali innovazioni vanta l’attivazione automatica della frenata. Questo nuovo sistema funziona così: se la Focus individua un pedone sul percorso, e se il driver non rallenta per tempo, è l’auto stessa a decelerare e a frenare. Accanto a questa novità, spiccano anche il sistema di mantenimento della corsia, che sveglia il conducente in caso di colpo di sonno, quello di monitoraggio della segnaletica, la regolazione automatica degli abbaglianti e il controllo adattivo della velocità.

La Ford Focus vanta, inoltre, una gamma di motori parsimoniosi, fra cui il turbo benzina Ford EcoBoost da 1.6 litri e i diesel Duratorq TDCi da 1.6 e 2.0, completamente rinnovati. Ottimi anche i livelli delle emissioni dichiarate, al top della categoria grazie alle tecnologie Ford Econetic e al sistema Start-Stop, di serie sui già citati modelli 1.6 EcoBoost e TDCi.

Categoria: Auto 4 Biz

Ultime news sull'argomento: