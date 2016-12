Auto 4 Biz

Vediamo le caratteristiche e le novità della nuova Toyota che sarà in vendita nel 2012.

La FT-86 è la prima Toyota che combina l'architettura del motore Boxer Subaru con il sistema di iniezione Toyota D-4S. L’atteso coupè della casa giapponese, che sarà in produzione dal prossimo 2012, sarà equipaggiato con un motore 2 litri aspirato, risultato di uno sviluppo congiunto portato avanti da Subaru e Toyota, che hanno unito le rispettive competenze tecniche e la passione per le automobili sportive.



Subaru ha sviluppato il nuovissimo motore boxer a cilindri orizzontali contrapposti mentre, Toyota ha aggiunto la sua tecnologia D-4S, l'iniezione diretta combinata a quella indiretta. Con questo sistema, viene assicurata una elevata coppia a qualsiasi regime di rotazione. Il motore quattro cilindri potrà essere accoppiato ad una trasmissione manuale o ad un'automatica, entrambe a sei rapporti.

La trasmissione manuale offrirà movimenti rapidi e precisi grazie ad una corsa ridotta della leva del cambio, mentre la trasmissione automatica garantirà un piacere di guida più sportivo grazie alle levette del cambio collocate sul volante.



Ricordiamo, inoltre, che la Ft-86, confermata a trazione posteriore, integrerà il differenziale a slittamento limitato. La Toyota FT-86 (il nome definitivo non è stato ancora confermato) sarà venduta a marchio Toyota per i mercati di Europa e Giappone, mentre in nord America sarà commercializzata da Scion.

