Auto 4 Biz

Vediamo caratteristiche, motori e novità tecnologiche del nuovo modello di casa Hyundai.

Un’ottima vettura aziendale anche per i momenti fuori lavoro, consigliata ai professionisti che devono fare tanti km, assicurando un buon rapporto qualità-prezzo, si tratta della Hyundai iX35, che sin dal suo debutto ha sedotto e continua a sedurre gli automobilisti europei, grazie ad un'estetica accattivante e ad una versatilità invidiabile.



Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questa vettura, la ix35 misura 441 x 182 x 167 cm, ha un passo di 264 cm ed un’altezza minima da terra di 17 cm. Il modello, che ha un bagagliaio da ben 590 litri è disponibile con tre motorizzazioni Euro 5: 2.0 benzina (163 CV e 194 Nm a 4600 giri), 2.0 CRDi (136 CV e 320 Nm a 1800 giri) e 2.0 CRDi (184 CV e 383 Nm a 1800 giri). Le prime due sono disponibili sia a trazione anteriore che integrale (sistema quest’ultimo capace di variare la distribuzione di coppia da 100:0 a 50:50), la terza con le sole quattro ruote motrici. Il diesel monta di serie il filtro antiparticolato e per quanto riguarda i valori di consumi ed emissioni la gamma spazia dai 5,5 l/100 km e 147 g/km di CO2 della diesel 136 CV con cambio manuale e trazione anteriore agli 8,2 l/100 km e 195 g/km di CO2 del benzina con cambio automatico e trazione integrale.



La Hyundai iX35 nella versione dotata del motore 2 litri turbodiesel da 136 CV la Hyundai iX35 si è rivelata davvero un'ottima vettura, a partire dalla comodità dei sedili anteriori, due vere e proprie poltrone su cui si può viaggiare per ore senza stancarsi mai. A conferire un tocco di classe all'ambiente è la dotazione hi-tech, dominata da una plancia dal disegno moderno, dove spiccano inserti silver presenti nella console centrale e sulle razze del volante, un’originale l'illuminazione della strumentazione bianca e blu, e lo schermo touch screen su cui vengono visualizzate le informazioni della radio, del navigatore satellitare e le immagini della telecamera posteriore.

L'abitacolo di questa vettura ha un’ottima un'abitabilità anche posteriore e un bagagliaio con un volume minimo di 591 dm3 e una capacità massima di 1436 dm3. Ciò significa che sulla Hyundai iX35 si viaggia senza problemi e non bisogna rinunciare a nulla quando si parte per le vacanze. Su strada questa Hyundai domina in tutta sicurezza anche su grandi curve, in cui è garantito l'appoggio dalle grandi ruote da 18 pollici che regalano una sensazione di grande sicurezza.



Lo sterzo è fluido e leggero da manovrare, così come il cambio, mentre il 2 litri turbodiesel common rail trasmette alle ruote anteriori una potenza vigorosa. La coppia di 320 Nm è disponibile già a 1.800 giri e quando le ruote anteriori non riescono a trasmetterla a terra, perdendo aderenza, entrano in gioco quelle posteriori chiamate in causa dal sistema di trazione integrale intelligente. Se si desidera un ulteriore aiuto in situazioni più difficili, se per esempio si incontra fango, sabbia e neve, si può intervenire manualmente, tramite un pulsante, e la coppia motrice viene ripartita al 50% tra i due assi, anteriore e posteriore, fino ad una velocità di 40 km/h. Equilibrata, grazie ad un cambio ben accordato al motore e ad un impianto frenante all'altezza delle aspettative, la iX35 supera la velocità dichiarata dalla casa di 181 km/h.

















Categoria: Auto 4 Biz

