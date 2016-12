Auto 4 Biz

Dal 20 al 22 maggio a Cernobbio si terrà l'esclusivo concorso per auto d'epoca, prototipi e concept car.

Si terrà a Cernobbio, nella splendida cornice di Villa d’Este, dal 20 al 22 maggio l’esclusivo Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, giunto alla sua 82esima edizione, che vedrà protagonisti assoluti di un gran numero di prototipi e concept car, alcuni dei quali probabilmente non percorreranno mai la strada ma che rappresentano vere e proprie ‘chicche’ in fatto di stile, design, raffinatezza e bellezza.



Karl Baumer, presidente della manifestazione, ha con soddisfazione detto che “Il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este è una delle rare occasioni in cui è possibile osservare da vicino prototipi fuori dal contesto confuso dei grandi saloni automobilistici internazionali. E’ un’opportunità per esaminarne i dettagli, le caratteristiche e le forme all’aperto e alla luce del sole, nel mondo reale”.

Molte le auto che saranno in concorso ma molte anche quelle, come alcuni modelli BMW, che saranno semplicemente in esposizione, per fa sognare i più fedeli appassionati del genere, ma che non verranno valutati dalla giuria del concorso. Fuori concorso anche Mini Rocketman e Rolls-Royce 102 EX. Tra le concept car che, invece, saranno in concorso spiccano Ferrari Super America 45, Italdesign Giugiaro Go!, Audi Quattro Concept, Renault DeZir, Mercedes Shooting Break, Infiniti Etherea, Rinspeed BamBoo e Scuderia Cameron Glickenhaus P4/5.



La competizione per le auto d'epoca sarà divisa in otto categorie per un totale di circa 50 classiche, durante il concorso, poi, BMW proseguirà i festeggiamenti per i 75 anni della 328, e, novità di quest’anno, saranno esposte anche venti auto simbolo degli anni Sessanta per rappresentare un decennio particolarmente caro a Villa d'Este.

