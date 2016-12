Auto 4 Biz

Vediamo caratteristiche tecniche e novità della nuova gamma Ducato di Fiat.

Fiat ha presentato la nuova gamma Ducato, con nuovi motori, nuovi interni e contenuti, per celebrare il 30esimo anniversario del modello. I nuovi motori saranno tutti Euro 5, grazie al downsizing del Multijet di seconda generazione, garantendo un aumento della potenza associata però a consumi ed emissioni decisamente ridotte. Il nuovo Ducato si contraddistingue per l’originalità delle forme e che evocano dinamismo e personalità, con la giusta combinazione tra estetica e funzionalità ma si rinnova totalmente nella gamma dei suoi propulsori.



I nuovi motori per il Fiat Ducato sono i Multijet II di seconda generazione, omologati secondo la normativa Euro 5, disponibile in tre le cilindrate: 2 litri, 2.3 e 3.0 con quattro potenze differenti, 115CV per il primo; 130 e 150CV per il secondo infine ben 180 per il terzo. Il motore intermedio della gamma è il 130 Multijet da 2,3 litri, disponibile in doppia versione da 130CV o 148CV, per soddisfare ogni esigenza professionale. La seconda versione del 2,3 litri è il 150 Multijet, registra una potenza pari a 148CV, è dotata di turbo a geometria variabile, di una coppia di 350Nm a soli 1.500 giri/minuto e fa registrare gli stessi consumi della versione a 130CV. Entrambe le versioni da 2,3 litri possono essere equipaggiate con il sistema Start&Stop, che consente un ulteriore risparmio dei consumi del 15% nel ciclo urbano, e l'indicatore di marcia GSI (Gear Shift Indicator). Poi arriva anche la versione 180 Multijet Power con cilindrata di 3 litri, con coppia massima di 400Nm disponibile già a 1.400 giri/minuto, fino a 3.000.

Una volta nell’abitacolo, gli interni risultano molto comodi e la strumentazione di bordo disporrà di elementi tecnologici avanzati come il sistema di navigazione TomTom, il sistema di infoteinment Blue&Me e la possibilità di controllare consumi e percorrenze grazie al sistema eco:Drive Professional. Diversi i livelli di allestimento: quello base, Techno, che consiste in una esclusiva variante arricchita dalla presenza di elementi plastici con effetto cromato che abbinata alla radio produce un effetto da veicolo elegante e tecnologico, e Wood che, mediante l’adozione della tecnologia Dip-print™ simula la radica.



Fiat Ducato su strada ha dimostrato, durante il test di prova, ottime qualità: una ripresa che soddisfa, così come lo spunto in salita inoltre, grazie a consumi best in class di 6,4 l/100km, lo sterzo leggero, molto comodo sia nella guida che durante le manovre, più facili da effettuare anche grazie all'ampia superficie vetrata che garantisce la necessaria visibilità, con una buona tenuta di strada e un impianto frenante decisamente affidabile. Sul nuovo mezzo commerciale è stata, inoltre, introdotta un’altra importante novità: si tratta del Traction +, l’innovativo sistema di controllo della trazione che incrementa la motricità del veicolo su terreni difficili e a scarsa aderenza. All'interno, gli occupanti sono comodi e colpisce l'insonorizzazione dell'abitacolo.

