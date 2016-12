Auto 4 Biz

Vediamo le caratteristiche e le novità del nuovo modello di van di casa Volkswagen.

Si chiama Caddy la novità commerciale firmata Volkswagen, che si presenta come un van compatto dotato della pratica porta scorrevole laterale, che vanta sei nuovi TDI e TSI quattro cilindri, per un totale di 14 possibili varianti, assicurando consumi inferiori fino al 21%, una gamma di allestimenti completamente ripensata, nuovo design bassi e costi di manutenzione, ideale per chi desidera spazio e funzionalità, il tutto per uno dei van compatti più innovativi.



I motori a benzina e diesel del Caddy offrono la massima efficienza e sono tutti conformi ai valori limite della norma sui gas di scarico Euro 5. Il modello della gamma più parco nei consumi è il Caddy 1.6 TDI BlueMotion Technology (102 CV) che, con solo 4,9 l/100 km di gasolio nel ciclo combinato ed emissioni di CO2 pari ad appena 129 g/km, fa registrare una riduzione dei consumi di 0,6 litri rispetto alla precedente versione con BlueMotion Technology.

Questo nuovo valore di consumo garantisce un'autonomia dichiarata di 1.176 km con un pieno. In alternativa, anche il TDI 75 CV può essere richiesto nella variante con BlueMotion Technology. Ogni Caddy nella versione BlueMotion Technology prevede di serie il dispositivo automatico start/stop e il sistema di recupero dell'energia in frenata. Nelle fasi di rilascio o quando si aziona l’impianto frenante, viene utilizzata l’energia per ricaricare la batteria attraverso l’alternatore.



Gli interni che variano da 2 a 7 posti e lo spazio per il carico, in virtù di questa versatilità, varia da 530 e 3.880 litri, con la possibilità di rimuovere anche la prima fila di sedili. Lungo 4.406 mm, con una larghezza di 1.794 mm di larghezza, 1.856 mm d'altezza e un passo di 2.681 mm, il nuovo Caddy è disponibile con cambio automatico.









