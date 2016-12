Auto 4 Biz

Vediamo caratteristiche e novità della nuova Mercedes Classe E.

Mercedes presenta il suo nuovo fiore all’occhiello della sua casa: si tratta della nuova Classe E 2011 rinnovata nei motori e nelle trasmissioni, per ridurre consumi ed emissioni. La nuova Classe E presenta una più ricca gamma benzina, il sistema BlueDIRECT sul V6 e V8 E350 ed E500, con cambio automatico 7G Tronic Plus abbinato al 4 cilindri. Anche il sistema Start and Stop viene dotato di un nuovo convertitore di coppia. Cambiano, inoltre, le potenze, ma i consumi si sono ridotti.



Il motore V6 da 3,5 litri della E350 raggiunge una potenza di 306 Cv, ma i consumi medi sono di 6,8 l/100 km e le emissioni si attestano sui 160 g/km. La E 500 V8 minta il V8 biturbo da 4,7 litri con potenza da 408 Cv e 600 Nm di coppia, con consumi che si attestano su 8,9 l/100 km, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h è raggiunta in 5,2 secondi, con velocità massima autolimitata a 250 km/h.

Per quanto riguarda le versioni, c’è la E 220 CDI BlueEFFICIENCY da 170 Cv con consumi da 5,0 l/100 km e 129 g/km con cambio manuale, che scendono a 4,9 l/100 km con cambio automatico; e la E 250 CDI BlueEFFICIENCY con una potenza di 204 Cv e dichiara solo 5,3 l/100 km ed emissioni da 138 g/km con il cambio automatico.



La più piccola della gamma, la Mercedes E 200 CDI BlueEFFICIENCY da 136 Cv, invece, con il cambio manuale consuma solo 5,1 l/100 km. Con queste novità introdotte, Mercedes-Benz Classe E 2011 diventa oggi il modello di riferimento per l’efficienza nella sua categoria. Ordinabile da oggi ( ma le consegne inizieranno per ottobre-novembre) la Classe E 200 ha prezzi a partire da 49.540 euro, con programma BlueEfficiency su tutta la gamma, sistema Start&Stop, di serie anche per le unità a quattro cilindri, e cambio automatico 7G-Tronic Plus a 7 rapporti che contribuisce a migliorare l'efficienza.

