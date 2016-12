Auto 4 Biz

Vediamo novità e caratteristiche della nuova versione sportiva del modello Serie 5 di casa BMW.

Si chiama BMW M5, quinta generazione della sportiva per famiglie, il nuovo fiore all’occhiello della Casa di Monaco di Baviera. La nuova berlina V8 biturbo, anticipata dal prototipo M5 al Salone di Shanghai, sarà per la prima volta sia con trazione posteriore che integrale e vanterà una potenza vicina ai 600 CV.



La vettura, con i dettagli estetici ancora camuffati, è stata protagonista di una prova che l’ha portata ai limiti estremi di tenuta e stabilità per dimostrate quanto l’affidabilità tecnica dell’auto sia stata messa punto e sia tutto pronto per il suo debutto ufficiale per le strade il prossimo autunno 2011. I test continuano da tempo e ormai manca poco per svelare la versione definitiva.



Le prove di resistenza e affidabilità di funzionamento hanno coinvolto le sospensioni adattive, il cambio DCT 7 marce e il differenziale, hanno messo sotto sforzo retromarcia in salita al 32% e lunghi tratti a oltre 300 km/h, nonché fluidità di cambio e sterzo.

Per quanto riguarda, invece, gli interni, la nuova BMW M5 sarà dotata di un abitacolo simile a quello di BMW Serie 5 da cui deriva, reso più sportivo da alcuni elementi che sono stati appositamente studiati e realizzati per conferire alla vettura più dinamismo.



La nuova BMW M5 sarà equipaggiata con il propulsore V8 del comparto sportivo Motorsport. La nuova M5 dovrebbe essere svelata ufficialmente a settembre, nel corso del Salone di Francoforte 2011.









