Auto elettriche: no incentivi al momento. Prezzi alti. Italia indietro

Resta ancora molto da fare per favorire la diffusione delle auto elettriche. E probabilmente senza la spinta dall'alto, con incentivi per l'acquisto ma anche con altre forme di promozione, difficilmente il mercato riuscirà a raggiungere risultati apprezzabili. Una carenza che inizia a farsi sentire è quella delle politiche strutturali per favorire l'acquisto di vetture con motori ecologici, al di là delle forme di agevolazioni fiscali. Perché poi sono i numeri a rivelare come nel nostro Paese il prezzo dei veicoli a benzina è circa la metà delle varianti plug in. Il costo di acquisto delle auto elettriche, ancora non competitivo rispetto a quello dei modelli a motore termico, anche per effetto della mancanza di schemi di incentivazione della domanda volte a favorire l'uso dell'autoveicolo elettrico nonché l'installazione dell’infrastruttura di ricarica, come avvenuto in altri Paesi.

Auto elettriche: prezzi alti

Come è stato fatto notare dai player impegnati nella filiera produttiva, il costo delle auto elettriche in Italia resta ancora elevato rispetto ai modelli tradizionali, anche a causa dell'assenza di incentivi, diffusi all'estero con una incidenza sul prezzo d'acquisto fino al 50%. Il prezzo medio di vendita del veicolo elettrico rappresenta una prima e significativa barriera per il consumatore nella sua valutazione di acquisto. La quota degli automobilisti italiani che ritiene elevati i prezzi di una vettura alimentata elettricamente. Al di là di incentivi diretti e indiretti, per favorire la diffusione, un ruolo decisivo è rappresentato dall'avanzamento della tecnologia così da determinare una riduzione del costo delle batterie.

Italia indietro: cosa si può fare

L'obiettivo è approdare entro meno di dieci anni a una parità di tecnologie tale da allineare il costo dell'auto elettrica a quello di una a motore termico. Il minor costo di utilizzo di un autoveicolo elettrico rispetto a un modello tradizionale a motore termico può rappresentare un incentivo al cambiamento nelle scelte di acquisto. Il documento di aggiornamento della Strategia energetica nazionale, da poco presentato, ribadisce tra le priorità di azione l'importanza dell'auto elettrica per il raggiungimento degli obiettivi su fonti rinnovabili ed efficienza energetica, prevedendo un aumento naturale della penetrazione di ibride plug-in e 100 per cento elettriche, aumentando il ruolo che la mobilità elettrica può avere fin dai prossimi anni, ma non definisce obiettivi nazionali specifici da raggiungere.

Il piano mette in luce che i veicoli elettrici e PHEV sono la migliore soluzione per la mobilità urbana privata. Di conseguenza, ci si aspetta una particolare efficacia degli investimenti in questa tipologia di veicoli tra 5-7 anni, con una diffusione complessiva di quasi 5 milioni di veicoli al 2030. La recente Risoluzione congiunta del Senato della Repubblica auspica che la Strategia energetica nazionale, quale strumento propedeutico ad una strategia unitaria per il Piano nazionale clima ed energia, contenga anche un orizzonte temporale al 2050 nonché misure specifiche su incentivi e disincentivi.