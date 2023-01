Nuova Cupra Formentor 2023, il Suv avrà un importante rinnovo dopo il grande successo riscosso

La rinnovata Cupra Formentor 2023, suv con interessante performance di vendita in Italia, è sulla buona strada per assicurarsi la sua seconda parte di carriera, nonostante l'inevitabile aumento di prezzo che ne interesserà la gamma in vista dell'impennata inflazionistica che il mercato automobilistico sta vivendo da diversi mesi.

Andiamo allora alla scoperta dell'aggiornamento di questo suv che, nelle ambizioni della casa automobilistica spagnola, dovrebbe migliorare il successo ottenuto dalla generazione attualmente in vendita. Vediamo quindi da vicino:

Cupra Formentor 2023: come si rinnova

Motore, prestazioni e considerazioni Cupra Formentor 2023

Cupra Formentor 2023: come si rinnova

Cupra Formentor 2023 mostrerà nuovi cerchi mentre è probabile che la parte posteriore del veicolo riveda i suoi blocchi luminosi. Non sono filtrate informazioni su un ipotetico restyling della dashboard. Tuttavia dovrebbe aggiornare il suo Digital Cockpit.

Come il resto della gamma, il restyling di Cupra Formentor lascerà la griglia esagonale ormai troppo tipica di Seat a favore di un muso di squalo dove la griglia trapezoidale è posizionata molto più in basso. La fascia luminosa della Cupra Formentor 2023 sarà modificata, così come le luci. Una punta a forma di V al centro del portellone metterà in risalto il logo.

Come la Cupra Leon aggiornata, anche questo suv compatto dovrebbe ricevere una fascia luminosa modificata nella parte posteriore, con una punta a forma di V al centro del portellone che esalta il logo del marchio. Il design della Cupra Formentor continuerà quindi a esprimere una forte personalità e uno spirito sportivo nel contesto di una linea dinamica e muscolosa.

Motore, prestazioni e considerazioni Cupra Formentor 2023

Sotto al cofano di Cupra Formentor 2023, la gamma di motori dovrebbe essenzialmente evolvere ibridazioni ricaricabili per migliorare il livello di autonomia elettrica al 100%, mentre su alcuni motori è possibile l'elettrificazione leggera a 48V per abbassare i livelli di consumo e le emissioni di anidride carbonica. Ecco allora che il propulsore ibrido plug-in continuerà a essere composto da un motore termico a benzina TSI da 1.4 litri e uno elettrico da 115 CV.

La potenza totale del sistema ibrido è di 245 CV con coppia massima di 400 Nm, decisamente sufficienti per una guida sportiva. Il sistema di propulsione ibrido plug-in consente all'auto di funzionare in modalità completamente elettrica con un'autonomia fino a 60 chilometri e di utilizzare entrambi i motori in modalità ibrida per una maggiore efficienza nei consumi di carburante e prestazioni superiori.

Il tutto con un sistema di trasmissione è una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 marce. Dovrebbe quindi essere rinnovata anche la disponibilità di un ibrido leggero, composto da un motore termico a benzina TSI da 1.5 litri e uno elettrico da 13 CV. In questo caso, la potenza totale del sistema ibrido è di 150 CV e la coppia massima di 265 Nm. Il sistema di trasmissione è automatica a variazione continua. Il prezzo dell'aggiornamento di Cupra Formentor 2023 dovrebbe aggirarsi intorno ai 35.000 euro, almeno per la versione d'entrata.