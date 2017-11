Mps, scudi e offshore usati da manager. Segreti alle Iene su David Rossi

Rischia di rimanere sempre accesa la vicenda del Monte dei paschi di Siena e forse è un bene per via del numero di risparmiatori e banchiere coinvolti con risvolti penali e di cronaca nera. Da una parte vanno avanti le indagini della magistratura (si è mossa anche la procura di Genova su presunti depistaggi nei rilievi in seguito alla morte del manager David Rossi), dall'altra le indagini della politica con la Commissione bicamerale e nel mezzo non molla l'osso la trasmissione televisiva Le Iene. Il giornalista Antonino Monteleone sta cercando di fare luce sui troppi punti interrogativi intorno alla morte di David Rossi, già responsabile della comunicazione Mps, precipitato da una finestra del suo ufficio a Siena e il cui caso è stato due volte archiviato dai pm senesi come un suicidio.

In tutti i casi le risultanze sono da brividi. La Procura parla di imponente scudo di denaro offshore. La Commissione bicamerale d'inchiesta ha le idee chiare, almeno sui tempi, ed entro fine anno vuole sentire il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e il presidente della Consob Giuseppe Vegas. E Le Iene rilanciano con un servizio sulla cosiddetta valigetta dei misteri. Nella nuova inchiesta l'avvocato della vedova di David Rossi si rende protagonista di clamorose rivelazioni. In particolare, l'avvocato riferisce di confidenze da parte dello stesso Rossi su rapporti d'affari che avrebbero riguardato la banca del Vaticano, lo Ior, e una valigetta da cui il dirigente Mps non si separava, ma il cui contenuto è ignoto. Una coincidenza che forse non è casuale considerando che, sulla base di quanto si apprende, la polizia giudiziaria ha interrogato lo stesso legale senza che sia trapelata alcuna indiscrezione.

Quell'imponente scudo di somme di denaro

Si è aperto un delicato capitolo della storia del Monte dei Paschi di Siena. Ad aver dato il via sono stati i due sostituti procuratori presso il Tribunale di Milano, Giordano Baggio e Stefano Civardi, che hanno iniziato a indagare sulla banca toscana nel 2012. Le indagini sono iniziate quell'anno - hanno ricordato - in seguito ad esposti anonimi inviati alla Consob e non per segnalazioni dalla Vigilanza, anche se nelle successive attività investigative i verbali ispettivi di Bankitalia indicarono criticità evidenti. La Consob quindi dopo alcuni accertamenti preliminari aveva inviato l’esposto alla procura. La crisi di Mps, ha spiegato però Civardi, va avanti da tempo e non può essere letta come conseguenza delle operazioni in derivati Alexandria e Santorini che - ha spiegato - sarebbero serviti a occultare le perdite quindi a risolvere problemi.

Il dissesto è piuttosto da inquadrare in una crisi di sistema: Mps aveva tanti titoli di Stato, una quota doppia rispetto alle altre banche ed è chiaro che quando scoppia il problema del debito sovrano soffre più delle altre. I magistrati milanesi hanno raccontato che i manager del vecchio Mps avevano messo in atto quello che hanno definito "un imponente scudo di somme di denaro". L'operazione era emersa in seguito a un sequestro da parte delle Procure di Milano e di Siena a carico dei gestori del broker di Enigma, agenzia coinvolta nell'indagine in corso sul Monte. Il broker, d'accordo con alcuni manager delle banche, "aveva aperto una serie di conti correnti in giurisdizioni offshore".

Visco e Vegas da sentire prima di Natale

E poi c'è appunto la Commissione d'inchiesta che va avanti nelle indagini sui dissesti bancari degli ultimi anni in Italia e si prepara a chiamare in audizione prima di Natale i due massimi esponenti degli organi di vigilanza: il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e il presidente di Consob Giuseppe Vegas. Mentre si attendono le audizioni di Visco e Vegas, i membri M5S della commissione hanno detto che non si può approfondire al meglio il caso Mps se non si ascolta Draghi che "al tempo dello sciagurato acquisto di Antonveneta da parte di Siena era governatore di Bankitalia e non batté ciglio malgrado l'operazione fosse orchestrata dai vertici del Monte senza nemmeno una due diligence".