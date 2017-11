Caselle Open Mall, Aedes lancia primo centro tematico National Geographic europeo 

Aedes in collaborazione con una serie di società rilancia il progetto di Caselle Open Mall co il grande parco tematico per le famiglie primo in europa del National Geographic

Per la prima volta in Italia, e in Europa, quello che si preannuncia un bellissimo parco tematico per le famiglie, soprattutto per ragazzi e bambini, realizzato con il brand National Geographic

Il progetto

In un terreno vasto oltre 113mila mettri quadrati si costruirà Caselle Open Mall, vicino all'aereoporto di Torino Caselle, un centro commerciale, con cinema e ristoranti, consueti, ma a cui si aggiungere questo parco tematico per le famiglie creato materialmente da Aedes SIIQ S.p.A.con iP2 Entertainment, ma con idee emarhio di National Geographic con la sua sttoria di oltre 130 anni.

Il family park sarà di oltre 5mila metri quadrati dedicati in modo particolre ai bambini dai 3 ai 14 anni, ma anche ai più grandi destinatao ad avere alcue delle attrazioni più futuristiche come realktà virtuale in primis, ma non solo, per giochi divertenti, educativi, esplorativi, ma anche con aree di contatto con la natura. SPazio per giochi di ruolo e musei interattivi tecnologici di altissimo livello.

Oltre al parco

La nuova area è destinata, secondo i realizzatori, ad avere un progetto assolutamente innovativo, con aree soprattutto coperte, ma anche numerose vie, piazze, strade, ponti che ricostruiscono una città vera e propria.

Le ambizioni sono molto elevate basti pensare che il parcheggio solo inizialmente dovrà conteere oltre 10mila auto.

Grade spazio all'eno-grastronomia tipica italiana sia tradizionale che innovativa con 6mila metri quatrati dedicati, non solo ristoranti, quindi. E oltre 200 negozi.

Da sottolineare che ci sarò una ulteriore area di 5mila metri quadrati dedidata ai più piccoli fino ai 5 anni, con giochi, animazione e divertimenti.