Mondiali 2018: costo 1 miliardo esclusione Italia. Male in Borsa società media

La mancata partecipazione ai prossimi mondiali di calcio dell'Italia non è affatto uno scherzo. Al di là delle conseguenze sul piano sportivo e di immagine c'è una ripercussione sui conti di tutto rispetto. Il Codacons ha quantificato in un miliardo di euro in mancato business. Una cifra da capogiro che comprende i diritti televisivi, gli sponsor, le royalties e i premi, certo. Ma anche i viaggi e i soggiorni in Russia per chi immaginava di vedere le partite dal vivo e i televisori di nuova generazione che proprio nel periodo dei grandi eventi sportivi subiscono una impennata di vendita. E poi la partecipazione agi eventi di piazza, nei locali, nei pub e nei ristoranti di ogni città italiana, piccola o grande che sia. Il tutto senza contare la vendita di bandiere, magliette e prodotti con il marchio della nazionale di calcio, i nuovi abbonamenti tv o le campagne pubblicitarie mirate. Il mancato giro d'affari non è solo per i privati, ma ancher per lo Stato per via delle tasse che si pagano su questi prodotti. Insomma, un disastro.

Danno economico per tutto il Paese

Un esempio è significativo per inquadrare la situazione: ammonta a 180 milioni di euro la cifra versata da Rai e Sky alla Fifa per il Mondiale di Brasile. Senza l'Italia in Russia sarà difficile superare gli 80 milioni di diritti televisivi. Nella classifica dei 50 eventi più visti nel nostro Paese, 49 sono legati a partite di calcio. Fa eccezione il solo Festival di Sanremo. Insomma, l'incapacità di segnare un solo gol alla Svezia in due partite presenta adesso il suo conto. Alcune cifre sono praticamente ufficiali: la voragine economica per la mancata partecipazione al mondiale è di circa 100 milioni di euro. Basti pensare che la sola Fifa avrebbe staccato alla Figc un assegno di circa 10 milioni di euro solo per la presenza in Russia. Un importo che sarebbe lievitato a 30 milioni di euro in caso di qualificazione ai quarti di finale.

E volendo allargare lo sguardo oltre ovvero ai quattro anni che portano ai mondiali di calcio del 2022 in Qatar, sono in ballo i 70 milioni di euro tra sponsor e diritti televisivi. A tal proposito, secondo Confcommercio le conseguenze saranno spalmate su più anni soprattutto per via del venire meno di un clima di fiducia. Scompare quel legame positivo con le nazionali vincenti. L'impatto psicologico è tremendo e sarà più chiaro nelle settimane del Mondiale, tra giugno e luglio. Se poi avrà un impatto apprezzabile sul Pil è tutto da vedere. Non dimentichiamo che per la Figc, l'Italia rappresenta l'11 per cento del Prodotto interno lordo del calcio mondiale. La svalutazione in campo è una condanna per l'Italia.

Primi impatti in Borsa

L'Italia buttata fuori dai Mondiali di calcio penalizza tutti: la Federazione, gli sponsor e le aziende. Anche quelle editoriali. Secondo gli analisti di Equita sim a rimetterci sarà anche Rcs Mediagroup, editrice tra l'altro della Gazzetta dello Sport, che dovrà rivedere le stime sulla raccolta pubblicitaria. A voler trovare elementi positivi, si potrebbe citare la mancata perdita di produttività sul lavoro, tipica in occasione di grandi manifestazioni sportive come un mondiale di calcio.