Trenitalia: nuovo orario invernale. Boom delle Frecce

Segnatevi questa data: 10 dicembre 2017. Si tratta del giorno in cui entrerà in vigore il nuovo orario invernale Trenitalia. Rimarrà valido fino al 9 giugno e prevede un aumento della circolazione delle nuove Frecce. Provando a estrapolare i punti fondamentali, la prima partenza da Milano per Roma è adesso alle 5.30; da Roma per Venezia alle 5.35. Alla sera l'ultima corsa da Milano arriva a Firenze alle 22.43. Trenitalia introduce il Frecciarossa 1000 anche sulla Milano - Venezia e potenzia l'offerta Frecciargento per la Calabria e Bolzano. Da segnalare l'allargamento del FrecciaLink alle mete invernali Val di Fassa e Val Gardena, Cortina, Madonna di Campiglio e Courmayeur (oltre a Catanzaro, Cremona, Siena, Perugia, Potenza e Matera) e la maggiore facilità di raggiungere Basilea e Francoforte da Milano.

Nuovi orari Trenitalia e collegamenti: i dettagli

Conti alla mano sono 11 i nuovi collegamenti delle Frecce Trenitalia che coinvolgono oltre 100 città nel quadro del nuovo orario invernale. Da Milano Centrale nuova corsa Frecciarossa è prevista alle 5.30 con arrivo a Roma Termini alle 8.29. Il Frecciarossa in direzione Nord invece parte da Napoli Centrale alle 12.05, ferma a Roma Termini e a Bologna e arriva a Milano Centrale alle 16.29. Complessivamente sono più di cento i Frecciarossa che collegano Roma e Milano con nuovi orari al mattino presto e alla sera tardi. Le altre Frecce raggiungono le stazioni di Torino, Bologna, Reggio Emilia, Firenze, Napoli e Salerno. Più precisamente, per quanto riguarda Torino:

una nuova corsa mattutina Arezzo – Torino permette di anticipare gli arrivi alle 9.55 da Arezzo e passando da Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia AV e Milano Centrale;

una nuova Freccia in programma alle 7 da Milano Centrale consente l'arrivo a Torino Porta Susa alle 7.52 e a Porta Nuova alle 8.05; una nuova partenza da Torino Porta Nuova alle 9.05 prevede l'arrivo a Milano Centrale alle 10.05

Due Frecciarossa in più sono previsti sulla rotta Milano – Bologna – Firenze. Una maggiore scelta porta a 28 i collegamenti Frecciarossa da e per Salerno e le principali destinazioni delle Frecce. Due nuove corse Frecciarossa tra Roma e Venezia e due tra Milano e Venezia, portano a 90 i collegamenti da e per la Laguna:

parte da Roma Termini alle 5.35 e arriva a Venezia Santa Lucia alle 9.20. parte da Venezia Santa Lucia alle 9.35 e arriva a Roma Termini alle 13.20. parte da Torino Porta Nuova alle 13.02 e arriva a Venezia Santa Lucia alle 16.40 parte da Venezia Santa Lucia alle 12.20 e arriva a Milano Centrale alle 14.45

Quattro corse che uniscono attualmente Torino, Milano e Venezia beneficiano dei vantaggi del prodotto di punta di Trenitalia in previsione anche delle future velocizzazioni rese possibili da questa tipologia di convogli.

Sono quindi 48 i Frecciargento al giorno che collegano Roma con alcune delle principali città del Nord e del Sud Italia. Più frequenza e possibilità di scelta da e per Bolzano, Trento e Rovereto grazie a due Frecciargento, prima erano disponibili nel fine settimana e dal 10 dicembre servono questa rotta tutti i giorni:

Frecciargento 8504: Roma Termini con partenza alle 6.45 e arrivo a Bolzano alle 11.17 Frecciargento 8517: Bolzano con partenza alle 13.16 e arrivo a Roma Termini alle 17.45

Sulla rotta Genova – Roma, viene anticipato l'orario di partenza del Frecciargento 8583 alle 6.10 (invece che alle 6.44) da Genova Piazza Principe con arrivo a Roma Termini alle 10.05 (invece che alle 10.40).

Ma anche sconti e promozioni Trenitalia per Natale

A poco più di un mese dal Natale e dal periodo di fine anno arrivano come previsto le nuove offerte Trenitalia. In sintesi: