Vodafone, in crescita clienti e ricavi. Obiettivi

Fatturato in aumento, clienti in crescita e nuovi ambiziosi e importanti obiettivi: Vodafone, secondo operatore di telefonia mobile a livello mondiale rivede al rialzo (+10%) la previsione di crescita grazie alla performance registrata nei primi sei mesi (in crescita del 13% a 7,4 miliardi di euro e un utile operativo in rialzo del 32,5% a 2 miliardi), si potrebbe avviare tranquillamente a conquistare il primato.

Vodafone: aumentano ricavi e clienti

Stando a quanto riportano le ultime notizie, Vodafone Italia avrebbe chiuso il semestre al 30 settembre 2017 con:

ricavi da servizi che hanno raggiunto 2.673 milioni di euro, segnando una crescita del 2,3% rispetto all’anno precedente; aumento dei clienti di rete fissa; aumento dei clienti 4G, che raggiungono quota 10,5 milioni (+3,2 milioni rispetto all’anno precedente); aumento dei clienti di banda larga fissa (+12,6%), che raggiungono quota 2,3 milioni; estensione della copertura della rete 4G in Italia che ha raggiunto il 97,6% della popolazione in oltre 7.021 comuni, di cui 1433 in 4G+.

Da non dimenticare che in questo stesso semestre Vodafone ha lanciato la rete mobile 4.5G fino a 800 Megabit al secondo in alcune città, da Milano a Firenze, Torino, Verona, Torino, Bologna, Napoli e Palermo, mentre sono disponibili in oltre 1.000 città italiane i servizi in fibra e 12 sono coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo attraverso la partnership con Open Fiber.



Vodafone: crescita e nuovi obiettivi

Se la crescita del semestre 2017 segna numeri importanti, tra aumento di ricavi e aumento di clienti, Vodafone non ha certo intenzione di fermarsi e dopo una serie di iniziative e novità già lanciate, come la nuova offerta Vodafone One, che comprende fibra e 4,5G e può essere anche arricchita con i contenuti della Vodafone TV, e l’offerta Vodafone Shake Remix, offerta personalizzabile che permette di creare il proprio mix di Giga, minuti e SMS a seconda delle proprie esigenze di telefonia, si appresta a portare avanti nuovi progetti e raggiungere nuovi obiettivi.

Stando a quanto emerso dalle ultime notizie, infatti, l’operatore sarebbe intenzionato ad investire ancora nel mondo delle Internet of Things con il lancio di ‘V by Vodafone’ e avrebbe, inoltre, annunciato un altro piano di investimenti di oltre 10 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della tecnologia Narrowband-IoT in tutta Italia.