Amazon, sconto 10 euro e valide duplici promozioni tuttora oggi

Due sconti sono ancora validi oggi, dopo i 10 euro di sconto che hanno avuto un grande successo. Il primo fino a stasera, il secondo per le prossime settimane

Amazon incassa i complimenti degli utenti e li ricompensa con uno sconto di 10 euro su (quasi) tutti gli acquisti effettuati nella sola giornata di oggi venerdì 10 novembre 2017, purché di importo superiore a 50 euro. Si tratta di una iniziativa messa in piedi dalla popolare piattaforma di commercio elettronico per rilanciare le vendite, ma anche per manifestare un chiaro segno di benevolenza nei confronti dei clienti che hanno proclamato Amazon migliore società di ecommerce. Ogni anno l'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza lancia questo sondaggi e per la terza volta consecutiva, il portale di Jeff Bezos è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Due precisazioni sono necessarie: lo sconto di 10 euro è applicato solo sui prodotti venduti da Amazon e non da rivenditori terzi, tranne che per le categorie contenuti digitali, buoni regalo, libri, warehouse deals, latte e formule per neonati.

Di sconto in sconto: c'è quello su Amazon Pantry

L'entità dello sconto è lo stesso, 10 euro, ma a variare sono due altri elementi fondamentali. Il primo è l'importo di spesa da raggiungere per poterne usufruire: 40 anziché 50 euro. Il secondo è il tipo di prodotti da mettere nel carrello digitale. Non più quelli generici, ma solo alimentari e prodotti per la casa in confezioni per l'uso quotidiano. Tanto per fare qualche esempio, rientrano in questa promozione valida fino domenica 12 novembre, profumi, deodoranti e diffusori d'aroma per la casa, ma anche detergenti per delicati e lavaggio a mano, per bucato. E poi, grissini, taralli e fette biscottate e cibo per gatti e cani. In qualche modo si tratta di tutti quei prodotti che si trovano sugli scaffali dei supermercati perché questa è la nuova frontiera del commercio elettronico di Amazon.

L'iniziativa promozionale non è casuale perché coincide con il compleanno di Amazon Pantry - questo è il nome della speciale sezione allestita anche sulla versione italiana della piattaforma web - ovvero con il taglio del traguardo del primo anno di attività. Ricapitolando condizioni e limiti: lo sconto è pari a 10 euro nette su una spesa di almeno 40 euro su una selezione di prodotti espressamente indicata nella pagina di riferimento, facilmente raggiungibile dalla home di Amazon.it. Già in corso e attiva fino al 12 novembre, la promozione è riservata agli iscritti Prime. Tutti i prodotti dell'ordine Pantry sono raggruppati e spediti insieme all'interno di una scatola Pantry. Se non provengono dal negozio Pantry, i prodotti del carrello Amazon sono invece spediti a parte.

A chiudere il cerchio delle novità promozionali di Amazon si registra l'iniziativa "discount provided by Amazon" ovvero lo "sconto fornito da Amazon". Nulla di strano, se non che si tratta di uno sconto applicato sui prodotti dei rivenditori terzi. Come dire, la mancata entrata per chi sceglie questo spazio per vendere i propri prodotti, viene compensata dalla stessa Amazon. Stando a quanto raccolto, l'iniziativa sembra piacere, e neanche poco, ai consumatori.

Sconto 11.11 cinese

E migliaia di sconti con spedizione che arrivano in 3-5 giorni dai siti cinesi come Alibaba o Gearbest che hanno magazzino in Europa e sui si possono trovare ad esempio lamette da barba a 0,90 euro compatibili perfettamente con Gilette e tanti giochi o cellulari. E poi l'11.11 è stato usato come artifizio per fare sconti anche da altri siti e aziende non per forza cinesi. Tutti i dettagli li abbiamo spiegati in questa pagina ( e continuano tuttora anche oggi che pè domenica 12 Novembre salvo i prodotti esauriti, in quanto le offerte erano valide per tutto il week-end)