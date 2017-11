Cancun, promuovere la città con stipendio 8500 euro al mese. No esperienza

Un lavoro che sembra tanto quello di essere un turista, ma i realtà si è assunti per sei mesi e si è pagati e anche molto bene. Ecco di cosa si tratta.



Una nuova offerta di lavoro che si può catalogare di quello da sogno arriva e anche questo appare seria e non una bufala. Nemmeno due o tre settimane fa aveva fatto il giro del web una azienda che assumea per 230mila euro a Dubai persona senza esperienza da formare come agente immobiliare. Hanno risposto in 400, il tempo massimo per proprosi è il 17 Dicembre. Vediamo di cosa si tratta questa volta.

Offerta per promoter a Cancun

Le società, TravelPass Group e Best Day Travel Group, che gesticono il sito web Cancun.com che è stato chiamato a rappresentare e a far conoscere le bellezza della città e del suo territorio sta cercando una persona che assuma un ruolo da promoter che faccia tutte le esperienza possibili nella città e nella regione per 6 mesi offrendole uno stipendio di 60mila dollari, circa 52mila euro con vitto e alloggio compreso. E non un mangiare o dormire qualasi ma negli alberghi più belli, tutti da provare.

Il promoter definito nell'offerta Ceo, dovrà raccontare tutta la sua esperienza su sito e sui social con racconti scritto, foto e video sia del sito che propri. L'obiettivo è quello di far conoscere meglio e portare ancora più turismo da tutto il mondo, ma in modo particolare dal mercato Usa.

Come e quando si svolge l'attività

Il lavoro è di 40 ore a settimana, il tutto, anche macchina fotografica e videocamera, oltre gli alberghi come le attività sportive da provare o culturali pagati dalle società che gestiscono il sito web di riferimento. SI lavorerà da Marzo prossimo fino ad Agosto

Esperienze e capacità richieste e obiettivi.

Non è richiesta nessuna esperienz particolare, se non quella di amare viaggiare e conoscere glistrumenti della Rete. Occorre solo parlare inglese, nemmeno lo spagnolo. Nessun titolo di studio avrà preferenze. Occorre ovviamente essere maggiorenni e auto muniti.

Per farsi prendere in considerazione, occorre iscriversi alle pagine Instagram, acebook, Twitter di Cancum.com e inviare un video dove in 60 secondi si presenti e spieghi i motivi e le ragioi che lo portano a voler fare questo lavoro.