Crescono le richieste di particolari figure professionali che con il passare del tempo stanno diventando sempre più importanti tanto da riuscire a stilare una classifica delle professioni più richieste e quelle meno. E ciò che emerge è un netto aumento della richiesta di professioni decisamente diverse da quelle richieste fino a qualche tempo fa, basti pensare alle figure della green economy che stanno decisamente scalando la classifiche delle professioni più richieste, o quelle legate a marketing e e-commerce.

Professioni più richieste e meno: la classifica

La classifica delle professioni più e meno richieste si basa essenzialmente sulla valutazione dell'impatto del cambiamento tecnologico sull'occupazione nazionale e si tratta di una nuova condizione ben visibile, considerando che le professioni più richieste sono quelle relative agli impieghi basati sulla tecnologia e sull'innovazione. Stando alla classifica stilata dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), presentata in occasione del convegno organizzato dal CNEL sull'impatto dei processi di digitalizzazione su professioni e occupazione, tra le professioni più richieste vi sarebbero:

gli specialisti nei rapporti con il mercato e addetti al marketing; i tecnici della produzione manifatturiera; gli analisti e progettisti di software; esperti dei processi produttivi.

A padroneggiare, al contrario, la classifica delle professioni meno richieste, personale addetto ai servizi di igiene e pulizia, il personale addetto ai compiti di controllo e verifica e gli addetti alle attività organizzative nelle vendite, così come anche commessi e responsabili di negozio in un settore.

E’ ben chiaro, dunque, come si contraggano le professioni con mansioni manuali e ripetitive mentre aumenti la richieste delle professioni che si basano maggiormente sulla competenza di contenuti cognitivi.

Ciò che emerge dall’analisi sulle professioni più e meno richieste, in base allo sviluppo tecnologico sempre più diffuso, è anche un fortissimo divario tra Nord e Sud, con quest’ultimo che, stando a quanto emerge dalle ultime notizie, sarebbe decisamente rimasto strettamente e fortemente legato al passato, molto molto distante dall’evoluzione dei tempi. Proprio nelle regioni del Sud, non si nota affatto un adeguamento alla trasformazione del settore lavorativo verso l’Industria 4.0, mentre, e questa p la vera sorpresa, sembra che stiano tornando a crescere i venditori a domicilio porta a porta, gli operatori di catene di montaggio automatizzate e badanti e assistenti sanitari.

Come cambiano professioni e occupazioni

La crescita tecnologico e lo sviluppo di alcuni comparti, come quello della green economy, ad oggi, sembrerebbero rappresentare nuove opportunità lavorative, tanto che sono diversi e molti gli esperti secondo cui proprio la green economy potrebbe rappresentare un importante volano per la ripresa economica del nostro Paese. Con particolare riferimento alle professioni più e meno richieste, secondo le ultime notizie, con il passare del tempo, l'83% dei fabbisogni lavorativi riguarderanno i servizi, con la prevalenza di commercio, sanità e assistenza sociale e servizi avanzati. E a seguire ci saranno:

istruzione; servizi operativi; costruzioni; trasporto; turismo.

Al contrario invece, secondo le previsioni, a segnare una contrazione delle richieste lavorative dovrebbero essere i settore dei servizi finanziari e assicurativi. In forte crescita, poi, dovrebbero essere, sempre secondo le previsioni, i cosiddetti green jobs, lavori verdi, come ingegneri energetici, agricoltori biologici, installatori di impianti termici a basso impatto, esperti di acquisti verdi, tecnici meccatronici che ad oggi, secondo quanto riportano le ultime notizie, nell’area aziendale della progettazione e della ricerca e sviluppo rappresentano il 60% delle assunzioni previste per questo 2017.