Cannabis terapeutica, servizio sanitario nazionale paga terapia del dolore

Se il Parlamento italiano non è riuscito nemmeno in questa legislatura a promulgare una legge sulle cosiddette droghe leggere, passi in avanti ci sono stati invece per quanto riguarda la Cannabis terapeutica. Oltre ad essere diventata legale, infatti, adesso, nei casi previsti dalle nuove direttive del Sistema Sanitario, sarà compito dello Servizio Sanitario Nazionale ad assumersi l’onere di pagare la terapia del dolore a che ne ha bisogno. Inoltre il personale medico che si troverà a muoversi in questo recinto, dovrà essere periodicamente sottoporsi a corsi di aggiornamento. Questo per evitare che ci siano medici non preparati a sufficienza sulle caratteristiche della cannabis.

Una notizia certamente positiva per quelle persone che dalla cannabis possono ricevere un valido aiuto per quel che riguarda l’alleviamento dei dolori, per esempio quelli di natura oncologica. Per consentire il soddisfacimento dell’intero fabbisogno nazionale stimato intorno ai trecentocinquanta chili, il Ministero della Salute ha stanziato oltre due milioni di euro.

Servizio sanitario nazionale paga terapia del dolore

Ma quand’è che il sistema sanitario nazionale paga la terapia del dolore. Iniziamo quindi dai farmaci a base di cannabis che vengono prescritti dal medico per essere utilizzati nella terapia del dolore ed altri impieghi che verranno di volta in volta autorizzati dal ministero della Salute. Ebbene questi saranno senza dubbio a carico del Servizio sanitario nazionale. Sia in questo caso che nel caso in cui non rientrino nei casi di esenzione totale vale l’aliquota Iva del cinque per cento. Per quel che riguarda la coltivazione della cannabis, la preparazione e la distribuzione alle farmacie dei prodotti il compito è affidato esclusivamente allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

La prescrizione del medico, potrà contenere i medicinali di origine vegetale che sono a base cannabis necessari alla terapia del dolore o per altri impieghi. Inoltre dovrà contenere anche la dose, la posologia e la modalità di assunzione. Solo in caso di necessità si può procedere con l’autorizzazione all’importazione di un’ulteriore quantità di cannabis o la coltivazione in luoghi diversi dallo Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze. In questo caso le risorse disponibili ammontano a un milione e settecentomila euro.

Regioni e province autonome dovranno vigilare sulla regolarità della situazione monitorando con attenzione tutte le prescrizioni, fornendo annualmente all’Istituto superiore di sanità i dati aggregati per patologia, età e sesso dei pazienti sotto terapia di cannabis. Inoltre ampio spazio è stato dato anche all’aspetto della comunicazione e delle campagne informative ritenute molto importanti per veicolare i messaggi giusti.

Sono previste, infatti, diverse campagne di informazione volte a far conoscere il volto reale di queste novità e non la vulgata che spesso rende farraginoso o inefficace il processo di che sta alla base di una novità così importante. Previsto anche l’aggiornamento periodico dei medici e di tutto il personale sanitario che svolge la propria attività nella terapia del dolore e promozione della ricerca sull’uso appropriato dei medicinali a base di cannabis.

Cannabis venduta legalmente nelle città

Non solo cannabis terapeutica però visto che ormai la cannabis è venduta legalmente anche nelle città. Certo con qualche accorgimento sulla percentuale di Thc presente. Ma sono i numeri a dimostrare come la cannabis legale stia riscuotendo un successo chissà quanto inatteso. La cannabis light, come è stata prontamente ribattezzata ha già raggiunto lo status di prodotto del momento. Almeno subito dopo il lancio. Il segreto? La quasi totale assenza del principio attivo, il cosiddetto Thc (tetraidrocannabinolo), che di fatto farebbe muovere Easyjoint nel solco della completa legalità. La vendita dell'infiorescenza non è infatti formalmente proibita e la stessa normativa appare piuttosto balbettante in materia.