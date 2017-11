Potenziare la memoria con lo sport aerobico e aumentare cervello

Praticare attività fisica aerobica per mantenere in forma non solo il fisico ma anche il cervello: i migliori sport secondo gli esperti

Che praticare sport facesse bene al cervello è cosa ormai nota, la novità è che lo sport aerobico permetterebbe di potenziare la memoria e aumentare le potenzialità del cervello in generale. Praticare attività fisica, si dice da sempre, fa bene al cervello, non solo al fisico, e soprattutto con l’avanzare dell’età, quando è più importante contrastare l’avanzare dell’invecchiamento ricorrendo ad abitudini che garantiscano benefici a tutto il nostro corpo, compreso il cervello. E lo stesso sport viene consigliato da ogni medico che lo considera indispensabile per curare ogni malessere e non solo per mantenere in forma il fisico, ma anche il cervello.

Sport aerobico per potenziare la memoria e aumentare il cervello

Da alcune ricerche e studi del CNR, dell’Università di Edimburgo, dell’Università di Pisa, è chiaramente emerso come praticare sport aerobico possa favorire la plasticità del cervello, vale a dire potenziarne la sua capacità di evolversi e acquisire sempre nuove informazioni, anche in età avanzata. Proprio con l’avanzare dell’età, praticare sport diventa sempre più importante. Con l’avanzare dell’età, infatti, il cervello tende a rimpicciolirsi, perde neuroni con una conseguente perdita di funzioni, ma lo sport aerobico potenzia la capacità del cervello di lavorare alimentando la sua plasticità.

Sport aerobico per potenziare la memoria: quali attività praticare

L'esercizio fisico aerobico da praticare per potenziare la memoria e ‘nutrire’ il cervello consiste soprattutto in attività come:

corsa e camminata veloce; tapis roulant; cyclette.

A sostenere in maniera decisamente l’importanza di praticare questo genere di attività Joseph Firth della Western Sydney University che condotto uno studio unico coinvolgendo 734. Dallo studio, che si poneva l’obiettivo di evidenziare la correlazione tra pratica dello sport e benessere del cervello, è emerso chiaramente come praticare sport aerobico contribuisca:

a contrastare il fisiologico restringersi del cervello che avviene ad un tasso del 5% ogni dieci anni una volta superata la soglia dei 40 anni;

a favorire la crescita della parte sinistra dell'ippocampo, sede della memoria nel cervello, potenziandone memoria stessa;

ad evitare l’eventuale insorgere di demenze.