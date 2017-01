Concorsi pubblici 2017: bandi esercito, scuola Ata

AGGIORNAMENTO Concorsi Pubblici 2017 Allievi Ufficiali Esercito, Aeronautica e Carabinieri: A gennaio, primo mese dell'anno, vi sono già diversi concorsi tra cui quelli all'interno delle foze del'ordine e dell'esercito. Nel dettaglio i posti disponibili che verranno assegnati sono di 140 per Allievi Esercito, 115 per la Marina, 81 per l'Aeronautica, 50 Allievi per Carabinieri. La scadenza per inviare la propria richiesta il 9 Febbraio 2017

Poste Italiane cerca nuovo personale per 835 portalettere e 235 addetti allo smistamento postale che verranno inseriti in organico. I requisiti per accedere a Poste Italiane sono: per Portalettere è sufficiente essere in possesso del Diploma di scuola media superiore (con voto minimo 70/100), aver conseguito la patente di guida, avere l’idoneità alla guida del motomezzo aziendale ed essere muniti del certificato medico d’idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante.

Stessi requisiti per gli addetti allo smistamento, con il solo obbligo di essere diplomati e di godere dell’idoneità alla visita del medico competente. Per ambedue le posizioni, Poste Italiane offre un contratto di lavoro a tempo determinato. Chiunque sia interessato a partecipare alle assunzioni 2014 di Poste Italiane e a ricoprire i ruoli di portalettere o addetti allo smistamento dovrà inviare il proprio CV attraverso la sezione ‘lavora con noi’ attiva sul portale online dell’ente postale.

Il Miur ha pubblicato i bandi di concorso per il personale ATA, che riguarda collaboratori scolastici,cuochi, infermieri, guardarobieri, assistenti tecnici e assistenti amministrati. Possono presentare domanda, i soggetti sia in servizio o meno, come personale ATA a tempo determinato, il personale appartenente alla terza fascia per il riconoscimento di supplenze temporanee, soggetti con almeno due anni di servizio. La Polizia ha attivato concorsi per il reclutamento di 650 allievi agenti.

Si tratta di un concorso pubblico per titoli ed esami, cui ci si può candidare solo online attraverso il form presente sul sito del Ministero dell'interno (Concorsips.interno.it). Tra i requisiti per il concorso della Polizia, non aver compiuto 30 anni di età, il diploma di scuola secondaria di primo grado, l'idoneità psico-fisica. Le domande per il concorso della Polizia vanno inviate tassativamente entro il 14 aprile 2014. Per approfondimenti bisogna consultare il bando disponibile sul sito della Polizia e del Ministero dell'Interno.

Concorso bandito anche dall'Esercito Italiano: per entrare come VFP1 (Volontari in ferma prefissata di 1 anno) c'è tempo fino al l'8 aprile 2014 per inviare le domande relativa al terzo blocco, per il quale l'incorporazione è prevista per il mese di settembre. Le domande per il concorso dovranno essere inviate tramite procedura online, attraverso il portale del Ministero della Difesa. Sul sito Difesa.it sono indicati nel dettaglio tutti i requisiti per il concorso dell'Esercito Italiano volto al reclutamento di VFP1. Nuovo concorso pubblico bandito anche dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 140 posti di funzionario tecnico- terza area funzionale' con fascia di retribuzione F1. I vincitori della selezione pubblica ricopriranno il ruolo di funzionari tecnici dell'Agenzia delle Entrate nelle aree di attività relative a servizi catastali, cartografici, estimativi e dell'osservatorio mercato immobiliare. I requisiti richiesti per la candidatura sono: il diploma di laurea in ingegneria o architettura o diplomi di laurea ad essi equiparati dalla legge, ovvero laurea specialistica o laurea magistrale equiparate; più l'iscrizione alla sezione A dell'Albo di ingegnere o di architetto.

Per partecipare gli interessati dovranno compilare e inviare online l'apposita domanda di ammissione al concorso attraverso il link reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. Interessanti offerte anche da Enel (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) che cerca in particolare figure tecnico-operative da inserire mediante la stipula di contratti di apprendistato, con i neoassunti che verranno sottoposti ad un processo di formazione condotto e organizzato in ogni suo aspetto da un tutor aziendale; candidarsi ed inviare il proprio CV è semplicissimo, è infatti sufficiente visitare il portale online di Enel ed effettuare il seguente percorso: ‘Carriere’ - ‘Offerte di lavoro’ - ‘Invia il CV’.

Nuove assunzioni anche per la Hertz Corporation che cerca personale a Fiumicino. La società multinazionale numero uno al mondo nel servizio dell’autonoleggio, cerca impiegati per lavorare a Fiumicino presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci come addetti al banco dove saranno responsabili dell’accoglienza del cliente e dell’erogazione del servizio, gestendo in prima persona la compilazione del contratto di noleggio dei veicoli richiesti. I selezionati dovranno anche coordinare il check-in del veicolo e l’attività di movimentazione dello stesso all’interno del parcheggio.

Si richiedono per questo ruolo cortesia verso il cliente, capacità di relazionarsi in modo cortese e professionale, fidelizzazione e capacità di risposta aziendale. Per rispondere all’annuncio e candidarsi alle selezioni è possibile visitare il sito https://itjobs-hertz.icims.com e selezionare ‘Roma’ tra le opzioni di ricerca sede.

Nuove offerte di lavoro anche da Carrefour che cerca di personale per assunzioni e stage da inserire in Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Cerca diplomati e neolaureati anche senza esperienza, con una buona conoscenza della lingua inglese o francese.

Il tipo di contratto di lavoro offerto è a tempo determinato. Le principali aree di inserimento sono Acquisti, Amministrazione, Finanza, Controllo, Assicurazione Qualità, Legale, Logistica, Marketing, Risorse Umane, Sistemi Informativi, Tecnica, Patrimonio e Vendite. Per candidarsi alle offerte, gli interessati devono vistare il portale della catena francese, navigare all’interno della sezione ‘posizione aperte’ e compilare il modello online.