AGGIORNAMENTO: E si rinnova il duello tra Inter Atalanta, questa volta addirittura una sfida diretta per almeno uno stesso obiettivo, anche se sognare non costa nulla. Nel frattempo ieri la Juve ha vinto 2-1 contro il Milan. Inter Atalanta in streaming si potrà vedere a questo LINK

AGGIORNAMENTO: Dopo il pareggio tra Empoli e Milan 2-2, si gioca Inter Atalanta oggi mercoledì 24 Settembre. La situazione delle squadre, formazioni, pronostici e lo streaming in diretta live della partita lo abbiamo visto nell'articolo sottostante

Tutto pronto per le partite della terza giornata del campionato di Serie A. Si comincia domani martedì 23 settembre 2014 con la sfida delle 20.45 fra Empoli-Milan. Si riprende mercoledì 24 settembre con Cagliari-Torino, Fiorentina-Sassuolo, Inter-Atalanta, Juventus-Cesena, Napoli-Palermo, Parma-Roma, Sampdoria-Chievo, Verona-Genoa, tutte in programma alle 20.45. Si conclude giovedì 25 settembre alle ore 20.45 con Lazio-Udinese.

Apre dunque in Milan a Empoli con tanti dubbi di formazione. Mister Inzaghi sembra intenzionato a schierare Fernando Torres sin dal primo minuto. A comporre il tridente offensivo ci potrebbe essere anche Giacomo Bonaventura. Potrebbe tirare il fiato, almeno all'inizio, il talento francese Jeremy Menez.

Solo domani in sede di rifinitura il quadro sarà chiaro. Inzaghi è fiducioso: "Comunque ho gente fresca e pronta, poi dobbiamo considerare che domenica abbiamo un'altra partita. Sabato abbiamo fatto uno sforzo importante e comunque qualche elemento fresco credo di schierarlo". Van Ginkel "doveva avere il tempo per integrarsi: ora mi sembra anche lui pronto e vedrò se farlo partire dall'inizio o mandarlo in campo nella ripresa".

Chi ha perso qualche certezza è l'Inter, reduce da un faticoso pareggio contro il Palermo. Ora se la dovrà vedere contro l'Atalanta, con cui non ha mai avuto vita facile. Sicuramente Walter Mazzarri cambierà qualcosa in formazione, soprattutto a centrocampo. Potrebbe trovare spazio sin dal primo minuto Hernanes al posto di Guarin mentre sulle fasce non è affatto scontata la presenza di D'Ambrosio e Nagatomo. Tutto dipende dalla condizioni di Jonathan. Dodò invece dovrebbe schierarsi sulla fascia sinistra sin dal primo minuto. In mezzo confermati Kovacic e Medel.

La partita tra Empoli Milan e Inter Atalanta si potrà vedere anche con la telecronaca in italiano in diretta gratis streaming live online su Internet con diverse opzioni.

Oltre a su Sky e Mediaset Premium e i rispettivi Sky Go e Premium Play anche gli operatori Tim e Vodafone permettono di vedere le partite in diretta della squadra del cuore su cellulare e su tablet, a 29 Euro all'anno per la prima e a 6,90 per la seconda. Ma spesso questa offerta è inclusa gratuitamente nel proprio profilo tariffario.

Degno di nota anche SkyGoOnline che offre la possibilità di acquistare le singole partite. Il tutto al prezzo, per partita, di 9.90 Euro, escluse le promozioni che vengono rinnovate continuamente. ( spesso anmche a 4,99 euro si può vedere la partita)

Oltre a queste soluzionii, diverse emittenti tv straniere avendo comprato i diritti tv per la Serie A del campionato italiano trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti internet. E diversi di questi canali si possono prendere anche via satellite da diverse regioni italiane.