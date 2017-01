Napoli Palermo streaming gratis live diretta. Dove e come vedere

AGGIORNAMENTO: Pavoletti dovrebbe iniziare in panchina anche se il suo ingresso in campo appare scontato. Sarri ha deciso, infatti, di schierare dal primo minuto il tridente leggero con Insigne, Mertens e Callejon che tante soddisfazioni sta dando al popolo azzurro. Di fronte il Palermo che vorrà dare un segnale a Diego Lopez subentrato a Corini per tentare l’impresa disperata della salvezza. Come vedere lo streaming di Napoli Palermo ne abbiamo parlato sotto

AGGIORNAMENTO: Dopo il pareggio tra Empoli e Milan 2-2, si gioca Napoli Palermo oggi mercoledì 24 Settembre. La situazione delle squadre, formazioni, pronostici e lo streaming in diretta live della partita lo abbiamo visto nell'articolo sottostante

Ricomincia oggi martedì 23 settembre 2014 con il campionato di Serie A con l'anticipo della quarta giornata Empoli-Milan, in programma alle 20.45. Sempre allo stesso orario, ma solo domani martedì 24 settembre, scendono in campo le altre squadre, fra cui Napoli-Palermo.

In questo articolo, vedremo le condizioni della squadre, le formazioni probabili, i pronostici e lo streaming del Milan e del Napoli e delle relative partite come e dove si può vedere online su Internet in diretta live anche su Internet.

Al Castellani il Milan piazzerà Fernando Torres al centro dell'attacco dopo lo spezzone di gara giocato contro la Juventus. A comporre il tridente offensivo ci saranno Bonaventura e Honda. Sarà un bomber prolifico? Sono 11 i gol dello spagnolo nell'ultima stagione in maglia Chelsea: 5 in Premier, uno in Coppa di Lega, uno in Supercoppa europea e 4 in Champions. E sono 24 i gol segnati nella Premier 2007/2008 con il Liverpool: è il suo personale record a livello di campionati. In mezzo al campo il giovane olandese Van Ginkel prenderà il posto di uno fra Sulley Muntari e Andrea Poli.

Sono tanti i dubbi intorno al Napoli di Rafa Benitez: 3 punti in 3 partite sono veramente pochi: il presidente è deluso, la tifoseria rumoreggia e le recenti scelte di formazione del tecnico spagnolo non hanno aiutano a rasserenare gli animi. Già si parla di Roberto Mancini come suo possibile successore. Non ci saranno dunque grandi stravolgimenti. Dietro l'unica punta di ruolo Higuain giocheranno i tre titolari Callejon, Hamsik e Mertens. In mezzo al campo è prevista la coppia Inler-Gargano perché né Jorginho né Lopez sono al meglio. Sulle fasce si vedranno Maggio e Zuniga.

Le altre sfide in programma domani sono Cagliari-Torino, Fiorentina-Sassuolo, Inter-Atalanta, Juventus-Cesena, Parma-Roma, Sampdoria-Chievo, Verona-Genoa, tutte in programma alle 20.45. L'ultima partita della quarta giornata è per giovedì 25 settembre: Lazio-Udinese alle ore 20.45.

La partita Empoli Milan e Napoli Palermo si potrà vedere in diretta streaming live anche in italiano e gratis.

Sarà trasmesso in diretta su Sky e Mediaset Premium e quindi anche3 su Sky Go e Premium Play.

Da non dimenticare anche SkyGo Online che permette di acquistare le partite, compresa queste con la qualità della tv di Murdoch ai non abbonati.

Anche gli operatori telefonici Tim e Vodafone danno la possibilità di vedere in diretta le partite della propria squadra del cuore su tablet e cellulare.

Accanto a queste opzioni, diversi canali stranieri quali RSI, Rtl, La2 e Orf hanno acquistato i diritti tv del Campionato di Calcio italiano e quindi rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti internet