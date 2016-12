Auguri di Natale e Buon Anno per amici: frasi divertenti, spiritose, originali per amiche, colleghi, compagni

AGGIORNAMENTO Auguri di Natale e Buon Anno: E' giorno di vigilia e quale miglior modo se non augurare Buon Natale, Buone Feste e Buon Anno 2017 in un unico messaggi di auguri da inviare proprio oggi? Magari ad amici o colleghi che rivedremo solo il prossimo anno?

Tempo di Natale e non solo di regali: inizia per gli amanti dei pensieri più doli e profondi il momento di pensare anche ad auguri speciali per augurare un buon Natale ad amici e parenti. Ed anche colleghi. E si sprecano ormai, nel mondo della comunicazione tecnologica globale, le possibilità di andare messaggi. Ma che siano con classici sms su cellulari o tramite whats app o su Facebook o via mail, le scelte di testi da scrivere sono infinite così come le possibilità di inviare insieme ai messaggi adesivi e disegni particolari o anche cartoline con tanto di personalizzazione. Tutto è ormai possibile.

Auguri Buon Natale

I più fantasiosi potranno sbizzarrirsi come meglio credono tra frasi classiche e romantiche o magari più originali e divertenti, per chi, invece, ha meno fantasia ed inventiva, basterà consultare siti Internet specifici per avere idee speciali.

Chiaramente per la frase da scegliere ci si orienterà su stili diversi, a seconda che si tratti di dover fare auguri Natalizi informali, o auguri formali, che si vogliano scrivere frasi divertenti e spiritose, o auguri di Natale d'amore e sentimentali, magari per un amico, per un genitore, per una persona cara che non sentiamo da tempo, o per il proprio lui e la propria lei.

Frasi Auguri Natalizi informali

Tra le frasi da scegliere, per esempio, per auguri di Natale per amici informali, ‘Auguro di cuore a te e famiglia un meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo, con molto affetto!’, o ‘Con l'augurio che possa essere esaudito tutto quello che desideri. Buone feste e Buon Natale’, o la classica ‘Che il Natale porti gioia e calore nella tua famiglia’. E ancora, ‘’Tanti auguroni per un Natale di pace e serenità e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità’, ‘Il Natale regala sempre una piccola favola ... Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese’, o la smplice ‘Tanti cari Auguri per un felicissimo Natale! Un abbraccio’.

Per auguri più formali meglio preferire frasi come ‘E' davvero di cuore che auguro a lei e alla sua famiglia un felice Natale e un buon anno nuovo’, ‘Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo’, ‘Le invio i miei più sentiti Auguri di Buon Natale’, o ‘Con l'augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l'albero, infinita serenità. Buon Natale’; mentre tra le frasi più divertenti ‘Se qualcuno vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro a un sacco non preoccuparti... probabilmente qualcuno ha chiesto un tesoro a Babbo Natale’, ‘Ti auguro un buon Natale, un felice periodo di festa e una serena ripresa del lavoro... il più tardi possibile’, o ‘Per augurarti un buon Natale come si deve quest'anno avevo comprato il vestito da Babbo e una slitta con tanto di renne. Poi, però, le renne hanno litigato ed ho dovuto liberarle, la slitta è rimasta senza traino, il vestito mi stava pure troppo largo... il bello è che quello era il mio regalo per te, quindi, ormai, dovrai accontentarti di un semplice bacio, ma pieno d'auguri’.

Si possono, per esempio, consultare i siti www.pensieriparole.it, www.frasionline.it, www.supernatale.com e per trovare invece adesivi e cartoline natalizie con gli auguri di Natale è possibile invece consultare il sito www.cartoline.it che propone una moltitudine di scelte.