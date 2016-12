AGGIORNAMENTO: Esistono tantissimi modi per fare gli auguri di Natale originali: è possibile scrivere biglietti con auguri religiosi o inviare sms o messaggi WhatsApp divertenti e simpatici. Abbiamo raccolto quasi 200 frasi per ogni tipologia di persona: amici, parenti, fratelli, coniugi, genitori, colleghi... e molte immagini animate nella nostra sezione ad hoc. Trovate i link qui a destra.

Che si scelga il classico sms sul cellulare o l’ancor più tradizionale lettera, o che si scelgano i moderni social da Facebook a Twitter passando per whats app ma anche Instagram, gli auguri di Natale sono immancabili pensieri che ogni anno vengono dedicati ad amici e parenti. E più passa il tempo più ci si orienta alla ricerca di parole di auguri di Natale che siano originali, ironiche e spiritose. Anche se c’è sempre chi preferisce dedicare alle persone del cuore le parole più romantiche e classiche.

C’è chi sceglie poi di fare gli auguri di Natale preferendo frasi religiose e spirituali e frasi di questo genere sono spesso scritte come preghiere o pensieri per lo spirito. In questi casi si può prendere spunto da frasi esempio come quelle scritte da Santi, uomini di Chiesa o dal Papa; tante idee possono anche derivare da frasi celebri di poeti e scrittori. E si possono scegliere, per esempio, frasi come