Il web ci aiuta in questo in quanto sono presenti molti siti dove ci sono delle idee molte carine per fare gli auguri di natale, di anno nuovo, epifania ecc..

Uno di questi siti è: www.frasionline.it. In questo sito sono presenti tanti tipi di auguri tra i quali possiamo trovare anche gli auguri di Natale. Ci sono frasi che possono essere mandate tramite messagio whatsapp, che ormai tutti hanno oppure pubblicarle sul profilo facebook. In questo sito sono presenti cartoline o semplici frasi.

Se invece vogliamo pubblicare sul profilo facebook delle vignette o delle immagini di auguri c'è il sito www.magnaromagna.it. In questo sito, appunto, troviamo delle immagini di tutti i gusti da mandare per fare gli auguri ai nostri amici.

Un'altra alternativa per fare gli auguri ai nostri cari è mandargli una e-mail. Esiste un sito che fa un design personalizzato, un'e-mail su misura. Questo sito è www.sendblaster.it. Con pochi clik potrai avere l'e-mail perfetta per te e per i tuoi amici.

Sempre in tema di auguri possiamo inviare la classica cartolina direttamente per posta ma con frasi originali. Un sito che ci aiuta in questo è: www.cartolineworld.it. In questo sito possiamo trovare tutte le cartoline che vogliamo.

Un idea originale per fare gli auguri è filmarsi mentre noi stessi auguriamo "Buon Natale", " Buon anno" ecc... Oppure sul web sono presenti vari siti per trovare video divertenti per fare gli auguri. Uno di questi siti è: www.augurinataleauguri.com nella sezione auguri di Natale.

Infine possiamo allegare al regalo un semplice biglietto con scritto auguri.