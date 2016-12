Messaggi tradizionali, romantici e classici, mms, cartoline animate, biglietti, email animate e originali, lunghe lettere: ci si può decisamente sbizzarrire nell’invio dei messaggi di auguri per amici, colleghi e parenti lontani e vicini di buon Anno.

Siamo infatti ormai alle soglie del 2017 e mentre c’è chi si affretta a decidere l’abbigliamento migliore per l’ultima sera dell’anno, c’è chi pensa anche a scrivere le giuste parole per le persone del cuore. C’è chi si divertirà con messaggi ironici, chi invece (la maggior parte) o in poche parole o in lunghe lettere preferirà ‘raccontare’ tutto ciò che sente alla fine di un anno certamente ricco di avvenimenti per tutti.

E allora spazio alle idee più originali di Auguri di Buon Anno per essere ricordati in maniera simpatica: se, per esempio, si decide di inviare gli auguri tramite whats app, invece che scrivere i soliti messaggi, si potrebbero inviare video divertenti, si potrebbero cercare cartoline animate, da personalizzare, e inviarle magari via email o postandole su Facebook, purchè la cartolina scelta o l’augurio non sia cumulativo, cioè rivolto a decine e decine di amici taggati in un unico post.

Secondo quanto raccolto tramite sondaggi e semplici domande, infatti, sembra che non piaccia a nessuno rientrare in quella lunghissima lista di amici, tutti taggati in un unico post di auguri. Molti reputano questa novità poco importante e sterile ai fini di auguri sentiti, semplicemente un sistema più sbrigativo per fare ‘tutto e subito’.

