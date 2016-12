Tutti pronti a festeggiare l'arrivo del nuovo anno 2017, tutti pronti ad organizzarsi con amici e parenti per cenoni di Capodanno 2016 o feste e veglioni. E c'è chi, dovendo preparare l'ultima cena dell'anno che, come tradizione vuole, vedrà le tavole imbandite con ogni tipo di cibo e portate infinite.

Idee menu Capodanno

Per avere un'idea di menù particolare, spazio ad antipasti con stuzzichini salati al curry, torte salate e pizze rustiche, cestini di prosciutto croccanti ripieni di strachino, mini crepes salame e formaggio o prosciutto cotto e funghi. Per i primi si possono scegliere linguine all’astice o lasagne al salmone o ai frutti di mare o al ragù, le classiche, o con le verdure. C’è anche chi potrebbe optare per cannelloni ripieni, o con ragù o con ricotta e spinaci, o per vari risotti, da quello ai frutti di mare a quello allo champagne o ai funghi.

Secondi piatti: Menu capodanno

Passando ai secondi si potrebbero preparare spigole farcite con spinaci, gamberi e mandorle, calamaretti ripieni, frittura mista, o, per chi non mangia il pesce, si potrebbero cucinare roast beef, arrosti con insalate o patate, petto di anatra all'arancia, sformato di fagiolini, sformato di patate con le noci. Passando ai dolci, insieme ai classici pandori e panettoni, si possono portare in tavola millefoglie al caffè e nocciole, cheesecake, pandoro o panettone alla crema di mascarpone, o optare per il classico tiramisù.

Per chi non avesse ancora deciso cosa portare in tavole, ecco una serie di ricette originali, gustose e facili che si possono consultare sui siti web specifici di cucina come http://www.ricettedellanonna.net/menu-cenone-di-capodanno-2014/, www.giallozafferano.it, http://www.ricettepercucinare.com/speciale/natale, www.chefsilvia.it, http://www.alice.tv/ricerca/ricette+natale/, o http://www.adessocucina.com/speciali/ricette-capodanno/.

