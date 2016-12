A pochi giorni dalla notte di Capodanno 2017 è tempo di fare gli auguri di buon anno. Ma qual è il modo più originale per dire la propria? Come stare alla larga dalle frasi scontate? Ecco allora che viene in soccorso il l web con le tante proposte sia per chi vuole spedire una card digitale sia per chi cerca le parole giuste da scrivere con un SMS, un messaggio di posta elettronica o via Whatsapp.

C'è la nostra ricca selezione di suggerimenti, molti dei quali inviati quotidianamente dagli stessi utenti e utilizzabili anche per inviare brevi messaggi di testo sui cellulari.

Fra i tanti c'è auguri.it con le sezioni fuochi d'artificio di Capodanno, felice anno nuovo, il ballo di Capodanno, auguri al mondo intero, festa di Capodanno, Buon anno, Picchio scrive "Buon anno", per brindare insieme. Per chi è alla ricerca di parole per il biglietto di accompagnamento dei regali, c'è sms-pronti.com con le pagine e pagine di proposte formulate anche dagli utenti.

Uno dei siti più utilizzati in tutte le occasioni è cartoline.it. La sezione 31 dicembre è particolarmente ricca e comprende frasi di Buon anno, auguri di Buon anno, felice anno nuovo, brindisi di Capodanno 2016. Le possibilità offerte sono numerose e riescono ad accontentare tutti i gusti.

E sempre in tema di cartoline, sia statiche sia animate, vignette e immagini divertenti, non vuole essere da meno carloneworld.it. Sul sito mondopps.com è invece presente una vasta scelta di presentazioni a tema Capodanno. Il sito biglietti-auguri.com permette la personalizzazione dei biglietti di auguri con pochi click. A conclusione dell'operazione è possibile salvare il lavoro sul PC, stamparlo, inviarlo con un messaggio di posta elettronica e condividerlo sui principali siti di social network, Facebook e Twitter compresi.

E a proposito del sito blu, si segnala poi l'applicazione Stories, sfruttabile in più periodi dell'anno fra cui quello di Capodanno 2016, con cui programmare la spedizione di un messaggio di auguri all'orario prestabilito e fino a un massimo di 10 amici. C'è poi la strada della solidarietà di Emergency, l'associazione umanitaria italiana fondata da Gino Strada, e della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), una delle più conosciute associazioni ambientaliste italiane. Tutte e due danno la possibilità di spedire cartoline elettroniche e bomboniere e di sostenere i rispettivi progetti.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni