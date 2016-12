AGGIORNAMENTO: Un buon 2017 a tutti quanti!! Ecco dei modi per fare gli auguri di Capodanno ai propri amici e parenti via sms e whatsapp.

Mancano pochi giorni al Capodanno 2017 ed è già tempo di fare gli auguri. Poco importa se sono formulati a voce, con un breve messaggio di testo, con un messaggio di posta elettronica, via Whatsapp attraverso lo smartphone o sulla bacheca di Facebook. L'importante è dare un segno di vicinanza e di speranza. Chi è alla ricerca delle parole più adatte può consultare il sito frasionline.it con una ricca selezione di suggerimenti, molti dei quali inviati dagli stessi utenti. Ecco un esempio: "Il musicista con sole 7 note compone tutta la sua musica, io un piccolo pensiero di auguri:

"Che già DOmani il nuovo anno ti REgali MIlle FAntastiche SOLleticanti sorprese e L'Amore SIa il DOlce compagno del tuo cammino".

Cartoline di Capodanno

Sono sempre molto gettonate e ricercate le cartoline elettroniche. Fra i portali più attivi c'è cartoline.it che offre la possibilità di scelta fra Brindisi di capodanno, Buon anno, Buon anno con le tue foto, Felice anno nuovo, Frasi per dire buon anno, Fuochi d'artificio di capodanno, Happy new year. Fra i siti più originali c'è cartolineparlanti.net perché dà l'opportunità di allegare anche un messaggio vocale.

Poi c'è cartolinespeedy.it con le sue card statiche e animate e c'è en.cartoline.net con i testi in inglese come Happy New Year with penguins, Happy New Year to the rhythm of the tango!, Mini cartoon for the new year, Interactive countdown to New Year, Here's to an explosive New Year!, Sparkling wish for a brilliant year, Best wishes for a fabulous new year, Fireworks for the New Year!, Let's toast, Happy New Year!

Per chi è alla ricerca di un semplice ma efficace biglietto d'auguri di Buon Anno da spedire online e di una frase ad effetto che lo possa valorizzare c'è auguri.it che distribuisce le proposte in Auguri di Buon Anno, Auguri di Capodanno, Capodanno romantico, Capodanno sexy, Felice Anno Nuovo, Frasi di Buon Anno. Basta scegliere l'immagine più adatta ai propri gusti e il gioco è fatto. Stesso procedimento per il sito amando.it: individuata la foto più adatta da spedire ad amici e parenti, è sufficiente indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la propria firma. In pochi secondi e con pochi click viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica.

