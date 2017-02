Juventus Inter streaming gratis live. Vedere

Sale l'attesa per Juventus Inter. A differenza degli anni scorsi, questa volta la gara ha un rinnovato fascino per almeno tre motivi. Si affrontano le due squadre che stanno meglio in salute. I bianconeri sono decisi ad allungare nella corsa all'ennesimo scudetto consecutivo mentre i nerazzurri sono alla ricerca di un prezioso posto in Champions League. I padroni di casa vogliono vendicare la sconfitta dell'andata. Si prevede dunque una grande spettacolo di calcio, dentro e fuori il rettangolo di gioco, proprio perché si gioca allo Juventus Stadium, tra gli impianti sportivi più coinvolgenti d'Italia. Per qualcuno, questa rappresenta la partita spartiacque della stagione.

Chi arriva meglio a Juventus Inter

La corsa dell'Inter, almeno in Coppa Italia, si è fermata ai quarti di finale. A San Siro i padroni di casa hanno ceduto il basso ai biancocelesti della Lazio che hanno vinto 2-1 con merito, eliminano a sorpresa i nerazzurri. Dopo 8 vittorie consecutive, 7 in campionato e una in coppa, l'Inter dunque si arresta e lo fa in malo modo. Sarà forse per l'antica conoscenza del mister Pioli, ma al Meazza la Lazio non si è fatta affatto spaventare dalla solita partenza aggressiva dei padroni di casa. Resta ora da capire fino a che punto questo passo falso impatterà sia a livello psicologico e sia fisico in vista della gara di domenica contro la Juventus.

I numeri della Juventus fanno impressione. Spaventa ancora di più la facilità con la quale i bianconeri hanno messo al sicuro già nel primo tempo le ultime tre partite, tutte quelle con il modulo 4-2-3-1, la ventata di freschezza ideata da Allegri dopo la brutta sconfitta di Firenze. A cercare il pelo nell'uovo, ci sarebbe il gesto di insofferenza di Dybala, che, sostituito a Reggio Emilia, non ha dato la mano ad Allegri. La Joya tra l'altro non ha ancora firmato il rinnovo con la Juventus, ma Higuain minimizza. Il prossimo bersaglio della capolista sarà l'Inter, che proverà a far saltare l'inespugnabile Stadium sullo slancio di sette vittorie consecutive in campionato.

Juventus Inter streaming: come vedere

È facile vedere Juventus Inter in streaming per il semplice motivo che esistono diverse occasioni per smartphone, tablet e PC. Una di queste è affidarsi ai siti di quei canali satellitari stranieri che hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi per la trasmissione delle gare del campionato di Serie A. Ad esempio si può fare un tentativo in Spagna su Atresmedia e TV3, in Svezia su MTGm in Suriname su STVS, in Serbia su RTS, in Russia su Match TV, in Svizzera su SRG SSR, in Slovacchia su RTVS, negli Stati Uniti d'America su Fox, in Turchia su TRT, in Slovenia su Pro Plus. Un'altra occasione arriva dalle piattaforme dei bookmaker, anche se occorre fare i conti con alcuni limiti, come la necessità di registrarsi o di aprire un conto, così come è naturalmente possibile su Now TV di Sky che non richiede abbonamenti al canale satellitare e le offerte sono continue. E ovviamente, gli abbonati di Premium e Sky possono vedere lo streaming di Juventus Inter rispettivamente su Premium Play e Sky Go.