Juventus Inter streaming per vedere

La Juventus si rituffa in campionato e riceve l'Inter, che dall'arrivo di Pioli in panchina pare aver ritrovato la determinazione, come dimostrano le tante vittorie consecutive, ma anche imprevedibili cadute a vuoto. Tuttavia la "classica" contro la Juventus, che in campionato è reduce convincenti prestazioni che le ha consentito di riallungare a +4 sulla Roma, è sempre aperta a ogni pronostico.

Juventus Inter: le ultime novità di formazione

Pioli dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con tutti gli effettivi a disposizione. Il tecnico dell'Inter potrà quindi contare su tutta la rosa e non è escluso che nell'undici titolare ci sia qualche sorpresa come la contemporanea esclusione di Joao Mario e Banega per far posto a Brozovic. Ma è anche la linea difensiva da scoprire. Due i dubbi: Medel o Murillo accanto a Miranda? Ci sarà ancora posto per Ansaldi alla luce dell'ultima non convincente prestazione o scenderà in campo uno tra Nagatomo e Santon? In mediana sarà invece confermata la fiducia a Gagliardini e Kondogbia mentre a sostenere davanti Icardi ci saranno sempre Candreva e Perisic. La Juventus giocherà con un modulo speculare a quello di Pioli e l'unici indisponibile è Lemina. Probabile un altro turno di riposo per Marchisio, mentre davanti giocheranno tutti insieme Higuain, Dybala, Mandzukic e Cuadrado.

Intanto arrivano due notizie importanti in casa bianconera. La prima è il rinnovo di Stephan Lichtsteiner. L'esterno svizzero ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2018. Prosegue così la sua avventura in bianconero, iniziata cinque anni e mezzo fa con un gol. Inizia con quella rete al Parma un quinquennio memorabile, culminato con la seconda doppietta consecutiva Campionato e Coppa Italia, e costruito partita dopo partita. L'altra buona notizia è la chiusura dell'affare Sead Kolasinac, terzino dello Schalke 04 e della Nazionale bosniaca. Esterno basso, potente, gran fisico, ottimo in fase offensiva.

