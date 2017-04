Napoli Juventus streaming live gratis dopo streaming Empoli Roma diretta live

Napoli e Juventus, dopo la gara di Supercoppa Italiana disputata in Qatar e vinta ai rigori dai partenopei, si ritrovano per uno dei match-clou del 18esimo turno del campionato di Serie A.

IL MATCH-CLOU - La trasferta al 'San Paolo' della Juventus arriva in un momento complicato per i bianconeri, reduci dall'1-1 con l'Inter: un nuovo passo falso potrebbe significare il sorpasso in classifica da parte della Roma.

In casa Napoli, la vittoria della Supercoppa e il successo di Cesena (1-4) hanno restituito entusiasmo ai ragazzi di Benitez: in vista della 'rivincita' coi bianconeri, il tecnico spagnolo avrà a disposizione tutti eccetto Insigne e Zuniga (entrambi infortunati) e Ghoulam (precettato per la Coppa d'Africa); tuttavia, sarà convocato per la prima volta il neo-arrivato Gabbiadini, che darà manforte a un attacco in cui Higuain e Hamsik sono in forma smagliante.

Tra i Campioni d'Italia, invece, qualche certezza si è incrinata: Allegri dovrebbe riproporre l'undici che ha impattato contro l'Inter con Pereyra che partirà dalla panchina e Morata che potrebbe essere preferito a Llorente al fianco di Tevez.

Molto equilibrate le quote per i bookmakers: il successo del Napoli è dato a 2.75 mentre paga 2.55 volte la posta un colpaccio esterno della Juventus.

ATALANTA-CHIEVO: INCROCIO-SALVEZZA - Alle ore 15, invece, allo stadio 'Azzurri d'Italia', il Chievo di Maran farà visita all'Atalanta di Colantuono, reduce dal 2-2 sul campo del Genoa in una gara importante in ottica-retrocessione.

I nerazzurri non potranno disporre di Benalouane, squalificato, mentre restano in infermeria Estigarribia, Raimondi e Cherubin: nel 4-3-1-2 dovrebbe trovare spazio il nuovo acquisto Pinilla che comporrà con Denis il tandem d'attacco ispirato dall'argentino Maxi Moralez; a centrocampo, accanto a Cigarini, dovrebbero trovare posto Carmona e Baselli.

Tra i clivensi, che non sono andati oltre lo 0-0 interno contro il Torino, mancheranno per squalifica Botta ed Hetemaj mentre restano in infermeria Radovanovic e Gamberini: nel 4-4-2 di Maran troveranno posto Meggiorini e Paloschi in attacco (favoriti su Pellissier e Maxi Lopez) mentre tra i pali ancora una volta Bizzarri sarà preferito al giovane Bardi.

Sul versante scommesse, i pronostici puntano nettamente sull'Atalanta: il segno '1' è dato a 2.15 mentre viene quotata a 3.60 un'eventuale vittoria del Chievo.

Il match Napoli-Juventus si potrà vedere in diretta streaming live anche in italiano e gratis su Sky e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android.

Anche le compagnie Tim e Vodafone fanno vedere la partita della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 29 Euro a stagione per i clienti della prima.

Da non dimenticare anche SkyGo Online che offre la possibilità di acquistare le singole partite, inclusa Napoli-Juventus anche a chi non è abbonato alla tv di Murdoch.

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, alcune tv straniere hanno acquistato i diritti tv del Campionato di Calcio italiano e quindi permettono di vedere le partite anche sui loro siti online.