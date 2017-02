Polizza vita 2017: rendimenti migliori storici. Offerte e condizioni a confronto

Quale polizza vita 2017? Quali sono le compagnie che offrono un rendimento maggiore? E quali le offerte e le condizioni alle quali aderire? Stando alla previsioni di esperti e analisti, questo sarà un anno nella scia del precedente ovvero di una crescita di raccolta premi. Nei prossimi 12 mesi è dunque atteso un trend positivo nonostante la legge di stabilità abbia fissato la tassazione dei proventi delle polizze vita al 26%. Secondo il broker Farad International i risparmiatori "hanno una migliore consapevolezza di questi strumenti e di come utilizzarli nella pianificazione patrimoniale".

Dando uno sguardo al 2016 e tenendo conto di indicatori e parametri ben precisi (costo dopo 10 anni, rendimento medio dopo 5 anni, costo di riscatto, rendimento garantito, impignorabilità, 10.000 euro dopo 10 anni al 4%) le migliori polizze sono state Sicuramente di Genertellife per cui basta effettuare un versamento iniziale di solo 5.000 euro e scegliere la durata contrattuale per la sua attivazione; Postafuturo partecipa che riconosce una rivalutazione annua del capitale iniziale assicurato in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù; HDI impronta crescita sicura.

A seguire INA euro forte client, Aviva easyway, BCC Vita Gold, Generali Valore, Reale 100%, Sara money up, Toro otto protetto, Helvetia smart. La tendenza dovrebbe essere quella di favorire i prodotti del Ramo I (rischio mercato supportato dalla compagnia assicurativa) rispetto a quei del Ramo III (rischio mercato supportati dai contraenti). Per Lorenzo Stipulante, country manager per l'Italia di Farad International, ci sono diversi elementi strutturali a favore della crescita del settore, come la presa di coscienza di una necessaria pianificazione o ancora l'aspetto fiscale.