Mancano solo pochi giorni alla festa di San Valentino, occasione per molti innamorati di ritagliarsi una giornata, un serata o solo un momento di intimità a due. Tante le idee dalle più piccole alle più grandi per stupire il proprio partner, da frasi dolci, romantiche, a semplici cene in un ambiente casalingo addobbato in maniera particolare, magari con luci soffuse, candele accese e bottiglia di champagne rigorosamente in cestello di ghiaccio.

Il tutto accompagnato da una cena speciale rigorosamente cucinata da noi, un menù speciale che, per esempio, potrebbe vedere in tavola risotto allo champagne con fragole, filetto al pepe verde, o linguine all’astice, per gli amanti del pesce, con antipasto di ostriche e gamberetti.

E perché non iniziare la giornata facendo trovare al proprio partner una tavola con una colazione speciale? Chi, invece, decide di festeggiare in grande, può prenotare nel ristorante preferito del proprio lui o della propria lei, magari facendosi riservare, se possibile, un posticino intimo, o facendo semplicemente apparecchiare la tavola in maniera speciale. Ma la sera di San Valentino potrebbe essere anche occasione per una cena originale, come una cena in tram in giro per la città, una cena con delitto in cui bisogna scovare l’assassino, o una cena al buio per vivere un’esperienza sensoriale pazzesca.

C’è chi, poi, considerando che quest’anno il 14 febbraio cade di martedì, potrebbe decidere di regalare al proprio amato una due giorni romantico fuora, magari in una delle città dell’amore, da Venezia a Parigi, o in montagna, o in una spa, per due giorni a due di relax e benessere.

Chi non può permettersi un viaggetto fuori, potrebbe virare su altre idee, dalle più semplici foto da incorniciare in maniera particolare, alla possibilità di sviluppare su tela una foto della coppia, ai classici regali per lei o lui da accompagnare con bigliettini d’amore.

E per gli amanti dell'adrenalina, perchè non vivere insieme un'esperienza estrema, come un bel salto con il bungee jumping, un giro in Ferrari su pista, o un lancio in tandem con il paracadute. Ricordiamo che, per una lei, restano sempre graditi i gioielli, da orecchini a collane ad anelli.

Chi vuole svegliarsi il giorno del 14 febbraio con un pensiero speciale da dedicare al proprio lui o alla propria lei ed è in cerca di idee e consigli, può prendere spunto da alcuni siti ad hoc,ma soprattutto dalle nostre 100 frsi, video e imamagini originali già predisposte per essere stampate o inviate via Facebook, cellulari, sms, iMessage, mms in automatico che si possono trovare nella nostra raccolta di frad'amore per San Valentino tutte riscritte e originali.