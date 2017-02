'Tu vivi dentro di me, sei nelle mie notti, nei miei sogni, sei nei miei battiti, sei nella mia mente nei miei dolci pensieri. Oggi sei dentro nel mio cuore, è arrivata la festa del nostro amore, ti amo, buon San Valentino'; 'Sei la cosa più bella della mia vita. Buon San Valentino amore mio', o 'Dolce amore della mia vita auguro a te con tutto il cuore un giorno così speciale da vivere con te per sempre.', 'ggi è arrivato il giorno di san Valentino, il giorno degli innamorati ed io ti amo dal primo giorno che ti ho incontrato. Ti amo', 'Da quando sei con me ogni giorno è un San Valentino fantastico'....sono solo alcune delle frasi dolci e romantiche che si possono scrivere al proprio innamorato o innamorata nel giorno di San Valentino.

E, come di consueto, sono tanti gli innamorati che si stanno già organizzando per il prossimo 14 febbraio, giorno della festa dell'amore che quest'anno 2017 cade di martedì Quale miglior momento, dunque, di pensare ad un regalo per un bel week end romantico a due fuori, magari nelle magiche Venezia e Parigi, magari in una Spa per trascorrere due giorni insieme in pieno relax, magari in una baita di montagna in cui organizzare cenette romantiche. Per chi invece non potesse permettersi un week end fuori, spazio all'immaginazione.

Si può semplicemente organizzare una cena romantica a casa propria, addobbando la casa nel modo più romantico possibile, tra candele accese e bottiglie di champagne, si può andare a cena fuori, magari prenotando nel ristorante preferito del proprio lui o della propria lei,o prenotare cena originale, come in tram in giro per la città, o al buio per vivere un’esperienza sensoriale pazzesca. Si potrebbe tuttavia pensare a donare al proprio innamorato un oggetto particolare, magari hi-tech per lui, fra nuovi tablet, smartwatch, o dispositivi innovativi, magari gioielli per lei, sempre ben accetti.

E chi cercasse idee particolari e originali per bigliettini con cui accompagnare il regalo scelto può consultare siti ad hoc come le centinaia divisi tra divertenti, d'amore, originali, simpatiche che abbiamo nella inserito nella nostra raccolta di frasi di auguri di san valentino e riscritte tutte per essere ppunto originali. Altrimenti sms e/o cartoline già pronte con immagini si possono trovare qui http://www.sms-pronti.com/san-valentino/frasi_per_san_valentino_1.htm, www.cartoline.it,www.frasiaforismi.com