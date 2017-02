Il momento dell'anno che gli innamorati attendono con trepidazione, ansia o anche solo con semplice gioia. Parecchi non hanno idee, altri ne hanno troppe, altri ancora si arrovellano per mesi solo per non arrivare impreparati al giorno atteso, ma comunque con la paura di sbagliare o risultare inadeguati.

Molte ragazze, invece, non vedono l'ora di scartare quel semplice pensiero fatto con il cuore in mano, oppure di leggere quattro parole messe sulla stessa riga con tanta fatica dai propri amanti, sapendo che la felicità maggiore sta nel sapere che dietro tutto ciò ci sia sconfinato amore e immensa dedizione per loro.

Tutto ciò è il 14 febbraio: San Valentino.

C'è anche, però, l'altra faccia della medaglia, o meglio le altre facce, quelle dei single.

La maggior parte delle persone crede che la loro festa sia il 15 febbraio, il giorno dopo ovvero, ma crediamo che non sia proprio così, perché a San Valentino si festeggiano gli innamorati non le coppie, e quindi nel giorno del Santo dell'amore devono per forza rientrare anche tutti coloro il cui amore domina la propria vita, nonostante non siano ancora stati in grado di dichiararlo o di stabilire la relazione desiderata. Perché non c'è nulla di più auspicabile di una vita vissuta in funzione dell'amore verso qualcuno.

Di seguito, comunque, riportiamo qualche messaggio e frase per la persona amata:

Oggi è il giorno in cui riesco a rivelarti il minimo esprimibile di amore, comprendilo e pensa all'infinito, quella è la verità; Non ci sono parole per dedicarti la mia vita; Pensa alle stelle, ognuno di loro rappresenta una piccola parte del mio amore per te; I tuoi occhi sono da sempre musica per le mie orecchie; Basta un tuo sorriso a rendermi migliore.

Riportiamo anche alcuni messaggi e frasi più intimi per il/la proprio/a compagno/a: