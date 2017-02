Arriva puntuale come ogni anno la festa dedicati agli innamorati: San Valentino, che si festeggia martedì 14 Febbraio 2017. Anche in questa occasione il web si rivela lo strumento migliore per trovare la frase giusta da spedire con un messaggio, via posta elettronica o Whatsapp.

Una miniera di risorse è certamente il sito è frasidamore.net. Nella maggior parte dei casi si tratta di proposte avanzate dagli stessi utenti per cui l'originalità è il tratto distintivo. Altrettanto validi sono pensieriparole.it e frasionline.it. Un esempio su tutti? "I miei San Valentino sono 365 ogni anno... perché ogni giorno vissuto con te è un giorno d'amore... grazie di esistere solo per me...". E poi vi sono decine e decine di frasi per gli Auguri di San Valentino divise per destinario e allegre, d''amore, divertenti, spiritose in questa raccolta di auguri di San Valentino apppunto

Ci sono anche modi più originali per far sentire la propria vicinanza alla propria dolce metà. Con un video, per esempio, di cui ne è pieno il sito nardonardo.it. Nella maggior parte dei casi si tratta di filmati ironici in grado di strappare un sorriso anche in questa occasione. Dai video alle foto e le cartoline digitali il passo è molto breve. E allora conviene visitare carloneworld.it, amando.it e cartoline.it. In tutti e 3 i casi è presente un'ampia sezione di card elettroniche da spedire con pochi click.

Sono numerose le applicazioni che possono essere utilizzate attraverso Facebook, il più popolare dei siti di social network. Alcune fra le più utilizzate dagli utenti di tutto il mondo sono Photo Love per la realizzazione di album di immagini o Frasi d'Amore per l'invio delle giuste parole alla dolce metà.

E per chi è single? Niente paura perché l'app Who will be your Valentine? permette di individuare l'anima gemella fra i propri amici.

Da non perdere di vista Love Notes con cui ricordarsi della propria anima gemella con un messaggio spedito via Facebook, Twitter o posta elettronica.